Oğlu tarafından bıçaklanan anne: Oğlumun yaptığı eylem dışında Allah herkese böyle evlat nasip etsin

Olay, 4 Nisan 2023 tarihinde Kartepe'de bulunan bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 yaşındaki S.Ç., mutfaktan aldığı bıçakla annesi F.Ç'yi bıçakladı. Böbreğinden, sırtından ve göğsünden olmak üzere çeşitli yerlerinden 12 kez bıçaklanan 61 yaşındaki kadın, kanlar içinde kaldı. Bir süre sonra S.Ç. olay yerinden ayrılırken, eve gelen F.Ç'nin kız kardeşi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. F.Ç., yoğun bakıma alınırken olaya ilişkin S.Ç. gözaltına alındı. İfadesi alınan F.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"İÇİMDEKİ SESLER BENİ BU EYLEME YÖNELTTİ"

"Hayati tehlikeyi arz edecek şekilde üstsoya karşı kasten yaralama" suçundan açılan davanın 6. celsesi Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık S.Ç., avukatı ve müşteki anne F.Ç. katıldı. Önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyen S.Ç., "İçimdeki sesler beni bu eyleme yöneltti. Suç işleme kastım yoktur" diye konuştu.

"ALLAH HERKESE BÖYLE EVLAT NASİP ETSİN"

Şikayetçi olmadığını söyleyen müşteki F.Ç., "Oğlumun yaptığı eylem dışında Allah herkese böyle evlat nasip etsin. Daha önce bana veya kardeşlerine yönelik kötü bir eylemi olmamıştır. Evlat olarak da bana karşı herhangi bir kusur işlememiştir. Oğlumdan şikayetçi değilim" şeklinde konuştu.

"İÇİMDEKİ SES BANA HÜKMETMEYE BAŞLADI"

Olaya ilişkin sanık ilk celse verdiği savunmada, "Olay tarihinde 05.00 civarında uyandım. Kahvaltı yapmak istedim. Evde çorba vardı. Kepçe aradım ancak bulamadım. Bunun üzerine canım sıkıldı. Mutfaktaki cam bardağı ve zeytin tabağını yere atarak kırdım. Daha sonra odama geçtim. Orada vücudumda sinirlerimi bozan bir acı hissettim. O esnada kafam gitti. İçimdeki ses bana hükmetmeye başladı. Sürekli uyku haricinde kendi kendine konuşan bir ses duymaktayım. Hissettiğim acı sonrasında içimdeki ses annemi kastederek 'Onu öldür bu acı bitecek ama önce kardeşlerinin gitmesini bekle, kararlı ol' şeklinde seslendi" şeklinde konuştu.

"OLAYI BEN GERÇEKLEŞTİRMEDİM, SADECE YAŞADIM"

Kardeşlerinin evden gitmesini beklediğini dile getiren S.Ç., "Kardeşlerim gittikten sonra mutfaktan bıçak aldım. Anneme vurmaya başladım. İçimdeki ses sürekli, 'Kararlı ol, kararlı ol' diye seslenmeye devam ediyordu. Ben de bu eylemi gerçekleştirirken sürekli, 'Ne zaman bitecek bu acı' diye söylendiğimi hatırlıyorum. Söz konusu eylemi aklımdaki sesin bana hükmetmesi sonucunda gerçekleştirdim. Ben aslında hiçbir şey bilmiyorum. Bana bir şey sormayın. Olayı ben gerçekleştirmedim, sadece yaşadım. O esnada bende bir çaresizlik vardı" ifadelerini kullandı.

"ELİNDEN KURTULAMAYACAĞIMI SANDIM"

Yaşanan olayı anlatan F.Ç, "Olay tarihinde Ramazan ayı olduğu için sahura kalkmıştık. Sahur sonrasında sabah uyandığımda mutfakta kırıklar vardı. Oğluma sorduğumda kendisinin yapmadığını söyledi. Tekrardan mutfağa gittim. Bir süre sonra oğlum S.Ç. gelerek beni bıçakladı ve 'Benden ne istiyorsunuz?' diye sürekli söyleniyordu. Elinden kurtulamayacağımı sandım. Bir süre sonra eylemine son verdi. Salona gidip kız kardeşimi aradım. Diğer çocuklarıma ulaşamadım" dedi.

"OĞLUMA ŞİZOFRENİ BAŞLANGICI TEŞHİSİ KONULMUŞTUR"

Konuşmasını sürdüren F.Ç, "Oğlum bir süre sonra yanıma geldi ve tekrar bıçakla vurdu. Daha sonra beni bıraktı ve dışarı çıktı. Ben oğlumu 17-18 yıldan beri sürekli psikiyatri uzmanlarına götürmekteyim. Askerliği sırasında psikolojisi bozuldu. Sonra bu hale geldi. Şimdiye kadar yatarak tedavi görmedi. Sürekli ilaç kullanmaktadır. Şizofreni başlangıcı teşhisi konulmuştur. Oğlundan şikayetçi değilim" diye konuştu.