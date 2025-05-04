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Güncel

Oğlu tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Amasya'nın Merzifon ilçesinde oğlu tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

AA4 Mayıs 2025 Pazar 07:24 - Güncelleme:
Oğlu tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
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Edinilen bilgiye göre, Sofular Mahallesi Fidan Sokak'ta yaşayan Saliha K. (60) ile oğlu Murat K. (28) arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Murat K, annesini çeşitli yerlerinden bıçakladı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırılan Saliha K. kurtarılamadı.

Saliha K'nin cesedi, otopsi için Amasya'ya gönderildi.

Gözaltına alınan Murat K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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