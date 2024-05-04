Oğlu vefat eden Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı el-Burhan Türkiye'de

Burhan, Esenboğa Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından karşılandı.
- KARŞIYAKA MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLECEK
Burhan'ın oğlu Mohamed Fatah el-Burhan Rahman, 6 Mart'ta Çankaya'da İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı'nda motosikletiyle bir araca çarparak yaralanmış ve Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Rahman, yaklaşık 2 aydır yaşam mücadelesi verdiği hastanede dün hayatını kaybetmişti.
Rahman'ın cenazesi, Karşıyaka Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karşıya Mezarlığı'nda defnedilecek. Cenazeye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katılacak.