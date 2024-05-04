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Oğlu vefat eden Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı el-Burhan Türkiye'de

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, vefat eden oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman'ın cenaze törenine katılmak üzere saat 02.45'te uçakla Ankara'ya geldi.

AA4 Mayıs 2024 Cumartesi 07:37 - Güncelleme:
Oğlu vefat eden Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı el-Burhan Türkiye'de
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Burhan, Esenboğa Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından karşılandı.

- KARŞIYAKA MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLECEK

Burhan'ın oğlu Mohamed Fatah el-Burhan Rahman, 6 Mart'ta Çankaya'da İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı'nda motosikletiyle bir araca çarparak yaralanmış ve Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Rahman, yaklaşık 2 aydır yaşam mücadelesi verdiği hastanede dün hayatını kaybetmişti.

Rahman'ın cenazesi, Karşıyaka Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karşıya Mezarlığı'nda defnedilecek. Cenazeye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katılacak.

  • Abdulfettah el-Burhan
  • Sudan
  • cenaze

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