Oğlum final fragmanında Melahat, bu kez Efe'yi kuyuya atmaya çalışıyor. Melahat'tan kaçmaya çalışan Efe'nin yaşadığı zor anlar gerilimi yükseltiyor. Peki Oğlum final bölümüne neler olacak? Melahat yakalanacak mı? İşte Oğlum dizisinden final fragmanı

OĞLUM DİZİSİNİN FİNAL FRAGMANI (15. BÖLÜM)

Oğlum 15. Bölüm Fragmanında Zeynep, Melike'den hesap soruyor...

Melahat, Efe'yi kuyuya atmaya çalışıyor. Melahat'tan kaçmaya çalışan Efe'nin yaşadığı zor anlar gerilimi yükseltiyor.

Oğlum dizisinin önceki bölümde Kaan'ı öldüren kişinin Melahat olduğu ortaya çıkmıştı. Oğlum dizisinin final bölümünde Melahat yakalanacak mı?

Sedat'a katilin Meliha olduğunu söyleyen Demet, kanıt olan eldivenleri ulaştırmayı başarıyor.

Herkes ormanda Efe'yi aramaya başlarken küçük çocuğu nasıl bulacakları merakla bekleniyor.