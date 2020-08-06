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  • 'Oğlun bana hakaret etti' dedi, ablasını 9 yerinden bıçakladı
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'Oğlun bana hakaret etti' dedi, ablasını 9 yerinden bıçakladı

Bursa'da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Mustafa B.(35), hemşire ablası Zübeyde Gülbakan'ı (45), 2 yıl önce yeğeni kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle 9 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan hemşire abla tedavi altına alındı. Mustafa B. de polis ekiplerince gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

DHA06 Ağustos 2020 Perşembe 15:48 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 15:48
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Olay, öğle saatlerinde Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi Anadolu Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Mustafa Ballı, uzun süredir görüşmediği hemşire ablası Zübeyde Gülbakan'ın evine geldi. Kapıyı açan ablasına, "Senin oğlun 2 sene önce bana hakaret etmişti. Sen bana laf ettirdin" diyerek, bıçakla saldırdı. O sırada evde olan diğer ablalar, Mustafa B.'ye engel olmak istedi. Ancak başarılı olamadı. Çığlıklar üzerine gelen mahalleli, Mustafa B.'yi zorla binadan çıkarttı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 9 yerinden bıçaklanan 2 çocuk annesi Zübeyde Gülbakan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Psikolojik sorunları olduğu bildirilen Mustafa B. de polis ekiplerince gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

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