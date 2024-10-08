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  • Oğlunu ağlatan çocuğu aracıyla ezmişti... İstenen ceza belli oldu
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Oğlunu ağlatan çocuğu aracıyla ezmişti... İstenen ceza belli oldu

Bolu'da oğlu T.U.'ya (12) sokakta oyun oynarken, boncuk tabancasıyla boncuk atan Eren Y.'yi (12) otomobiliyle ezip yaralayan Gülcan Mutlu Ulusoy (33) hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

DHA8 Ekim 2024 Salı 12:34 - Güncelleme:
Oğlunu ağlatan çocuğu aracıyla ezmişti... İstenen ceza belli oldu
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Olay, 11 Ağustos'ta, Gerede ilçesi Kitirler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; sokakta oyun oynarlarken Eren Y., T.U.'ya boncuk tabancasıyla boncuk attı. Ağlayarak evine giden T.U., durumu annesi Gülcan Mutlu Ulusoy'a anlattı. Olaya sinirlenen anne Ulusoy, sokakta bisiklete binen Eren Y.'yi otomobiliyle ezdi. Otomobilin altında kalan Eren Y. yaralanırken, ihbarla adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı çocuk tedaviye alındı. Olayın ardından Gülcan Mutlu Ulusoy, gözaltına alınırken; çocuğu aracıyla ezdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Gerede Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ulusoy'a ev hapsi cezası verildi. Eren Y. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

'KAZAYLA OLDU'

Gülcan Mutlu Ulusoy'un savcılıkta verdiği ifadesinde Eren Y.'yi bilerek ezmediğini ve çocuğun annesiyle konuşmaya gittiğini belirterek, "Yolda Eren Y. ve arkadaşını gördüm. Uyarmak için yanlarına doğru sürdüm. Ancak çocuklar hareket edince nasıl olduğunu anlamadım. Çocuğa çarptıktan sonra hemen durdum. Bilerek, isteyerek yapmadım. Tamamen kazayla oldu" diyerek kendini savundu.

Gerede Cumhuriyet Savcılığı tarafından, Gülcan Mutlu Ulusoy hakkında, 'Kendini savunamayacak durumdaki çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs etmek' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ulusoy, dava kapsamında, belirlenecek bir tarihte hakim karşısına çıkacak.

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