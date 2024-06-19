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Oğlunu bacağından yaraladı, serbest bırakıldı

Kayseri'de 8 yaşındaki çocuk annesinin fırlattığı ekmek bıçağı ile yaralandı.

DHA19 Haziran 2024 Çarşamba 12:34 - Güncelleme:
Oğlunu bacağından yaraladı, serbest bırakıldı
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Kayseri'de oğlu A.C.N.'ye (8) ekmek bıçağı fırlatıp bacağından yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan anne Emine N. (50), ifadesinin ardından serbest bırakıldı. A.C.N. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay, 16 Haziran'da saat 10.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle Araplı Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Emine N. ile oğlu A.C.N. arasında, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Emine N., mutfaktaki ekmek bıçağını oğluna fırlattı ve A.C.N. bacağından yaralandı. Baba A.N.'nin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı A.C.N.'yi Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Emine N. ise polis tarafından gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen anne Emine N., ifadesinin ardından adli kontrol tedbiriyle salıverildi. Emine N.'nin ifadesinde pişman olduğunu söylediği, bıçağı oğluna değil, duvara doğru fırlattığını söylediği belirtildi. Öte yandan, A.C.N.'nin ise Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

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