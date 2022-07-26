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Oğlunu kurtarmak için girdiği kanalda kaybolan babadan acı haber

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, dün sulama kanalına düşen 9 yaşındaki oğlunu kurtarmak için girdiği kanalda kaybolan babanın cansız bedenine ulaşıldı.

AA26 Temmuz 2022 Salı 12:44 - Güncelleme:
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Narlık Mahallesi'nde oturan 50 yaşındaki Ramazan Aslan, dün oğlu Melih ile hayvanlarını meraya otlatmaya götürdü.

Bu sırada 9 yaşındaki Melih, henüz bilinmeyen nedenle Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına düştü.

Kanala düşen oğlunu kurtarmak için suya giren Ramazan Aslan, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, 9 yaşındaki çocuğu sudan çıkardı, babayı bulamadı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve su altı polis ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlarca sudan çıkarılan çocuk, kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Akıntıya kapılan babanın bulunması için DSİ tarafından kanala su akışı kesildi.

Su altı polis ekipleri ve jandarmalar tarafından yapılan arama çalışmalarında, Ramazan Aslan'ın cansız bedeni 21 saat sonra olay yerine yaklaşık 7 kilometre mesafede bulundu.

Ramazan Aslan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

  • Adana
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