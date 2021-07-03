Oğlunu mutlu etmek için başladı, dünyaya satıyor

AA 3 Temmuz 2021 Cumartesi 12:17 - Güncelleme: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 12:17

İki çocuk babası Sönmez, 4 yıl önce oğlu Ömer'i (8) mutlu etmek için tahtadan yel değirmeni ve rüzgar gülü yaptı.

Oğlunun el yapımı oyuncakları beğenmesi üzerine ahşaptan yeni oyuncaklar yapan Sönmez, bunları da çevresindeki çocuklara hediye etti.

Ahşap oyuncaklara çocukların ilgisinin yüksek olduğunu fark eden Sönmez, evinin alt katını atölyeye çevirerek daha fazla oyuncak imal etmeye başladı.

Çalıştığı lojistik firmasından ayrılmasının ardından iş ararken oğluna yaptığı oyuncaktan yola çıkan Sönmez, internet üzerinden ürettiği oyuncakların tanıtımını ve pazarlamasını yapmaya başladı.

Günde 2 el yapımı ahşap oyuncak imal edebilen Sönmez, ürünlerini yurt içi ve yurt dışına pazarlıyor.

Evini ahşap oyuncakların satışıyla geçindiren Sönmez'in gelecekteki hedefi markalaşarak, daha çok çeşit oyuncak ve maket üretebilmek.

Sönmez, AA muhabirine, daha önce lojistik işiyle uğraştığını ve epey önce işini bıraktığını anlattı.

Oğlunun oyuncakları çok sevdiğini belirten Sönmez, "Küçük oğlum Ömer oyuncukları çok severdi. Zamanla ben de oğluma kendim oyuncak yapayım dedim. Kendisi de bir şeyler öğrenir diye düşündüm. Öncelikle rüzgar gülleri yaptım. Daha sonra bunlara hareket vermeye çalıştım. Çoğu zaman bunları deneme yanılma yöntemiyle yaptım. Bunda da oğlumun çok emeği var. Bana fikir olarak çok yardımcı oldu." diye konuştu.

Atölyeye sabah saatlerinde inip çalışmaya başladığını dile getiren Sönmez, şöyle devam etti:

"Hobi olarak oyuncak yapımına başladım ve severek yapıyorum. Yaparken de mutlu oluyorum. Bunları yaptığımda kendimi çok iyi hissediyorum. Şu an sevdiğim işimi yapıyorum. Çocukluktan bu yana böyle şeylere merakım vardı fırsat oldu. Ben de bu işi kendime meslek edindim. Allah nasip ederse ömrümün sonuna kadar da bu mesleği devam ettirmeye çalışacağım."

Ahşap üzerine sıra dışı çalışmalar yaptığını dile getiren Sönmez, "Doğal malzemeler kullanıyorum, bütün çalışmalarımı el aletleriyle yapıyorum. Bulunduğumuz yer kırsal alan olduğu çocuklardan müthiş bir talep var. Mahallenin çocuklarda bana yardımcı oluyor. Çocuklarda aynı zamanda bir şeyler öğrenmiş oluyorlar. İnsanların faydalanmasından dolayı mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.

İnsanların da bu işle uğraşmalarını istediğini vurgulayan Sönmez, "İlerleyen yıllarda bu çalışmaları markaya dönüştürmek istiyorum. Yurt dışında özellikle çok talep ve ilgi var. Avrupa'nın birçok ülkesine çalışmalarımı gönderdim. Özellikle ABD ve Avrupa'dan davetler oluyor. Ülkemi temsilen ABD'ye gidip festivale katılacağım." şeklinde konuştu.

Sönmez'in komşusu üniversite öğrencisi Muzaffer Avcı da, "Murat abi sayesinde ahşap tasarım işleriyle uğraşmaya başladım. Yaklaşık 2 yıldır Murat abinin yanına gelip burada güzel şeyler öğreniyorum." dedi.