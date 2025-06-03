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  • Oğlunu tedavi etmesi için getirdiği psikolog sahte çıktı! 3 arsasını kaptırdı
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Oğlunu tedavi etmesi için getirdiği psikolog sahte çıktı! 3 arsasını kaptırdı

Uyuşturucu bağımlısı oğlunu tedavi ettirmek isteyen baba, sahte psikoloğa üç arsasını kaptırdı. 10 yıl süren dava sonunda sanık, “nitelikli dolandırıcılık” suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AA3 Haziran 2025 Salı 17:23 - Güncelleme:
Oğlunu tedavi etmesi için getirdiği psikolog sahte çıktı! 3 arsasını kaptırdı
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Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Ertan Şimşek ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, 2014-2015 yıllarında çocuğunun uyuşturucu bağımlısı olması nedeniyle çözüm arayan müşteki Selçuk Güler'in, kendisini psikolog olarak tanıtan sanık Ertan Şimşek'in iş yerine gittiği belirtildi.

Sanığın, çocuğun tedavi ücreti adı altında farklı tarihlerde müştekiden para istediği anlatılan mütalaada, ücreti ödeyemeyen müşteki Güler'in Sakarya'da bulunan 3 arsasını sanığa devretmek zorunda kaldığı, ancak ilerleyen süreçte sanığın müştekinin oğlunu tedavi etmediği ve psikolog olmadığının anlaşıldığı aktarıldı.

PSİKOLOG DEĞİL YAŞAM KOÇU

Mütalaada, sanık Şimşek'in savunmasında her arsa için müştekiye 80 bin lira ödediğini söylediği, ancak bunu kanıtlayacak belge ve delil sunamadığı kaydedildi.

Müştekinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, sanığın psikolog değil yaşam koçluğu yaptığının anlaşıldığı vurgulanan mütalaada, sanık Ertan Şimşek hakkında "kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Son sözü sorulan sanık Şimşek, danışanlarının memnuniyetleriyle ilgili yazılar getirdiğini belirterek, beraat talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme sanık Ertan Şimşek'i "kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırdı.

ÇOCUK HİPNOTİZE EDİLDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Selçuk Güler'in 2014'te uyuşturucu madde kullanan oğlunun tedavisi için kendisini psikolog olarak tanıtan Ertan Şimşek'e götürdüğü belirtiliyor.

İddianamede, sanığın çocuğa hipnoz yaptığı, müştekiden çekilmesi gereken beyin filmleri için 10 bin lira aldığı anlatılarak, sanığın çocuğu yaklaşık 20 gün hastanede psikiyatri bölümünde yatırdığı, devam eden tedavi sürecinde müştekiden masraflar için 300 bin lira istediği, müştekinin de Sakarya Hendek'te bulunan 3 arsasını 15 Ocak 2015'te sanığa devrettiği kaydediliyor.

İddianamede sanığın, başka talepleri de olunca dolandırıldığını anlayan müştekinin oğlunun da tedavi edilmediğini söyleyerek şikayetçi olduğu ifade edilerek, psikolog olmadığı anlaşılan sanık Şimşek'in "kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

  • sahte psikolog
  • dolandırıcılık suçu
  • uyuşturucu bağımlısı

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