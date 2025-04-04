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Oğlunun bıçakladığı baba öldü

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, oğlu tarafından bıçaklanan baba yaşamını yitirdi.

AA4 Nisan 2025 Cuma 12:53 - Güncelleme:
Oğlunun bıçakladığı baba öldü
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Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi'nde yaşayan M.Ç. (38) ile eşi N.Ç. (37) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma başladı.

Tartışma sırasında çiftin oğulları R.E.Ç. (14), babası M.Ç'yi sırtından bıçakla yaraladı. Babasıyla kardeşini ayırmak için araya giren çiftin kızları C.Ç. (16) de bu sırada bacağından yaralandı.

Olaya ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

R.E.Ç, jandarma tarafından yakalandı. Yaralılar M.Ç. ile C.Ç. ise sağlık ekiplerince ambulansla kaldırıldıkları Dursunbey Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Baba M.Ç, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan R.E.Ç'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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