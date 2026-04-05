  Oğlunun en büyük isteğini CİMER'e yazdı: Down sendromlu Melik'e sürpriz doğum günü kutlaması
Güncel

Oğlunun en büyük isteğini CİMER'e yazdı: Down sendromlu Melik'e sürpriz doğum günü kutlaması

Down sendromlu oğlu Melik'in 19 yaşına gireceği 1 Nisan'da doğum gününü çok sevdiği polislerle kutlamasını isteyen babanın CİMER başvurusu üzerine Toplum Destekli Polistik Büro Amirliği'nde görev yapan polisler Melik'e sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Oğlunun en büyük isteğini CİMER'e yazdı: Down sendromlu Melik'e sürpriz doğum günü kutlaması
19 yaşındaki Down sendromlu Melik Gencer Sabuncu için Baba Muhammet Sabuncu, CİMER'e duygusal bir başvuru yaptı.

İstanbul Valisine hitaben kaleme aldığı başvurusunda Sabuncu, down sendromlu oğlunun 1 Nisan günü 19 yaşına gireceğini, polisleri çok sevdiğini, yunus polis kıyafeti istediğini, kendisine doğum gününde polis abileriyle bir sürpriz yapmak istediklerini belirterek, "Bu gerçekleşirse ömrünün sonuna kadar bunu unutmayacaktır. Lütfen bana yardımcı olur musunuz?" diye yazdı.

HAYALİNİ KURDUĞU POLİS ÜNİFORMASINI HEDİYE ETTİLER

Çekmeköy ilçesinde yaşayan babanın başvurusunu alan Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, Melik için harekete geçti. Konunun, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğine aktarılması üzerine ekipler 1 Nisan günü aileye sürpriz bir doğum günü ziyaretinde bulundu.

Beraberlerinde getirdikleri pastayı Melik ile birlikte kesen polis abi ve ablaları, kendisine ayrıca hayalini kurduğu polis üniformasını da hediye ettiler.

  • Down sendromlu oğul
  • doğum günü kutlaması
  • polisler
  • sevgi
  • sürpriz
  • CİMER başvurusu
  • Melik
  • babalar

