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OGM'den OTAĞ iddialarına jet cevap: Yangınla mücadelede aktif rol aldı

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 'yangın yönetim uçağı OTAĞ'ın son yangınlarda hiç kullanılmadığı' iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

IHA1 Ağustos 2025 Cuma 20:50 - Güncelleme:
OGM'den OTAĞ iddialarına jet cevap: Yangınla mücadelede aktif rol aldı
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Orman Genel Müdürlüğü (OGM), "yangın yönetim uçağı OTAĞ'ın son yangınlarda hiç kullanılmadığı" iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

OGM tarafından yapılan açıklamada, "Bugün Sözcü Gazetesi'nde yer alan 'OTAĞ kurdu, yerinden kıpırdamadı' başlıklı haberine istinaden aşağıdaki açıklamayı yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Otağ uçağının son yangınlarda 'hiç ortada görünmediği' ifadeleri asılsızdır. Dünyada yangın yönetim uçağı kullanan 5 ülkeden biriyiz. OTAĞ yangın yönetim uçağımız, 2025'te 246 saat uçuş yaparak 206 orman yangınını haritalamıştır. Yalnızca 20-27 Temmuz haftasında, 76 saatten fazla havada kalarak yangın sahalarına ait yüksek hassasiyetli görüntüleri yangın yönetim merkezine aktarmıştır. OTAĞ, yangınla mücadelenin havadan koordinasyonunu sağlayan, anlık veriyle karar süreçlerini yöneten kritik bir unsur olarak görevini en yüksek etkinlikle sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

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