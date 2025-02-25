Öğrenci okul çatısından düşen buz kütlesinin altında kaldı

Vali Adil Yazar İlkokulu'nda 9 yaşındaki Muhammed Emir Ekici, dün okul bahçesinde arkadaşlarıyla oynadığı sırada çatıdan düşen buz kütlesinin altında kaldı.
Durumu fark eden öğretmen ve idareciler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
Okula gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı çocuğu Muş Devlet Hastanesine kaldırdı.
Başından ağır yaralanan Ekici, buradan Diyarbakır'a sevk edildi.
Öğrencinin buz kütlesinin altında kalması anı, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Okul görevlileri çatıdaki diğer buz sarkıtlarını indirdi.