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Öğrenci servisi ile çarpışan minibüs alev aldı: 4 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde, öğrenci servisi ile minibüsün karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi.

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Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen öğrenci servisi ile bir minibüs, akşam saatlerinde Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi 117'nci Sokak'ta çarpıştı.

Kazada, minibüs çarpışmanın etkisiyle alev alırken, olay yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Minibüs ve öğrenci servisi içinde bulunan ve yaralandıkları belirlenen 4 kişi, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yanan minibüs, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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