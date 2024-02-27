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Öğrenci servisi ile kamyonet çarpıştı: 11 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde öğrenci servisi ile kamyonetin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

İHA27 Şubat 2024 Salı 02:48 - Güncelleme:
Öğrenci servisi ile kamyonet çarpıştı: 11 yaralı
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Konya'nın Ereğli ilçesinde, akşam saatlerinde Şehit Ramazan Okuyucuoğlu Caddesi'nden Anafartalar Caddesi istikametine seyir halinde olan E.Ç. idaresindeki 42 GAD 01 plakalı lise öğrencilerini taşıyan okul servis aracı ile İsmet Paşa Caddesi'nden Yeni Karaman Yolu istikametine seyir halinde olan N.A. yönetimindeki 42 V 9912 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada servis aracındaki 8 kişi ve kamyonette bulunan 3 kişi olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

  • Ereğli kaza
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