İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2025 Pazartesi / 13 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0577
  • EURO
    48,4697
  • ALTIN
    5418.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Öğrenci servisi uçuruma düştü! Çok sayıda yaralı var
Güncel

Öğrenci servisi uçuruma düştü! Çok sayıda yaralı var

Konya'da öğrenci servisi sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada 13 öğrenci ve minibüs sürücüsü olmak üzere 14 kişi yaralandı.

İHA3 Kasım 2025 Pazartesi 14:43 - Güncelleme:
Öğrenci servisi uçuruma düştü! Çok sayıda yaralı var
ABONE OL

Konya'nın Hadim ilçesinde lise öğrencilerini taşıyan öğrenci servisi uçuruma yuvarlandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Dedemli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dedemli Mahallesi'nden lise öğrencilerini Gezlevi Mahallesindeki Korualan Anadolu Lisesine taşıyan İ.Y. idaresindeki öğrenci servisi sabah saatlerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Kazada, minibüste bulunan 13 öğrenci ile minibüs sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmalarıyla uçurumdan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Bozkır ve Hadim Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Durumu ağır olan 1 öğrenci hava ambulansı ile 3 öğrenci ise kara ambulansıyla Konya'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

  • Konya kaza
  • öğrenci servisi
  • uçurum kazası

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.