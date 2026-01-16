İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2026 Cuma / 28 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2794
  • EURO
    50,2444
  • ALTIN
    6405.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Güncel

Öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Kütahya'da öğrencileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü öğrenci 4 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti.

AA16 Ocak 2026 Cuma 11:46 - Güncelleme:
Öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
ABONE OL

Kütahya'nın Simav ilçesinde Simav Özel Eğitim Meslek Okuluna öğrenci taşıyan N.A. idaresindeki 43 ACM 133 plakalı servis minibüsü ile Ayten Çibuk idaresindeki 43 KH 618 plakalı otomobil, Simav-Gediz kara yolunun Kalkan mevkisinde çarpıştı.

Bölgedeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle yaralanan minibüsteki 3 öğrenci ile otomobil sürücüsü Çibuk ve yanında yolcu olarak bulunan oğlu, ambulanslarla Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Ayten Çibuk, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da köpek dehşeti: Kadının imdadına bölge esnafı yetişti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.