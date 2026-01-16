Öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Kütahya'nın Simav ilçesinde Simav Özel Eğitim Meslek Okuluna öğrenci taşıyan N.A. idaresindeki 43 ACM 133 plakalı servis minibüsü ile Ayten Çibuk idaresindeki 43 KH 618 plakalı otomobil, Simav-Gediz kara yolunun Kalkan mevkisinde çarpıştı.

Bölgedeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle yaralanan minibüsteki 3 öğrenci ile otomobil sürücüsü Çibuk ve yanında yolcu olarak bulunan oğlu, ambulanslarla Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Ayten Çibuk, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.