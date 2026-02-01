İSTANBUL 8°C / 6°C
Güncel

Öğrenci tuvaletlerinde güvenlik kamerası skandalı! Milli Eğitim inceleme başlattı

Isparta'da bulunan bir ortaokulda öğrenci tuvaletlerine güvenlik kamerası yerleştirilmesi üzerine veliler savcılığa suç duyurusunda bulundu. Konu ile ilgili Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı.

1 Şubat 2026 Pazar 08:53
Öğrenci tuvaletlerinde güvenlik kamerası skandalı! Milli Eğitim inceleme başlattı
Isparta'nın Işıkkent Mahallesi'nde bulunan Şehit Göksel Koç Ortaokulu'nda, okul yönetimi tarafından kız ve erkek öğrenci tuvaletlerine güvenlik kameraları yerleştirildiği ortaya çıktı.

Durumun fark edilmesi üzerine bazı veliler okula gelerek incelemede bulundu.

Tuvaletlerde kamera bulunmasına ilişkin görüntüleri kayıt altına alan veliler, konu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sosyal medyalarından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Konu ile ilgili gerekli inceleme başlatılmış olup süreç müdürlüğümüzce takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

