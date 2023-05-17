19 Mayıs konuşma metinleri, Gençlik ve Spor Bayramı'nda yapılacak törenlerde konuşma yapacak olan öğretmen ve öğrenciler tarafından araştırılıyor. Bu sene 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlanıyor. Bu kapsamda her yıl okullarda düzenlenen törenlerde 19 Mayıs günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılıyor. 19 Mayıs öğrenci ve öğretmen konuşma metinlerini haberimizde derledik. İşte Tarihin dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs'ın anlam ve önemine dair konuşma metni örnekleri.

19 MAYIS ÖĞRENCİ KONUŞMA METNİ

Sayın Müdürüm, kıymetli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlarım ve değerli veliler

Bugün 19 Mayıs 1919'da, İstanbul'un işgali üzerine yola çıkan ve zorlu bir yolculuktan sonra Anadolu'ya ayak basan Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu'ya özgürlük, umut ve güven tohumlarını ekişinin 104. yıl dönümünü kutluyoruz.

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız hepimize kutlu olsun.

Bu güzel günde bandırma ile sahile çıkan Kahramanları saygıyla anıyor, mürettebattan kaptanına, en rütbesizinden Mustafa Kemal Atatürk'e kadar tümünü önünde saygı ve minnetle eğiliyoruz.

Sarayın ve saltanatın zor anlar yaşadığı, işgal kuvvetlerinin yurdun dört yanına askerlerini yığdığı, en çirkin anlaşmaların Padişaha dayatıldığı o günlerde umudun ve kurtuluşun Anadolu'da başlayacağını öngörebilenlerin mukaddes yolculuğudur bu.

Ekonominin, bilimin, siyaset ve askerliğin dibe vurduğu çöküş yıllarında geleceğin ancak öze dönmekle, ulusa güvenmekle, Türklüğün şanlı mazisini hatırlamakla gerçekeleşebileceğine inanan kahramanların destanıdır bu.

Dışta acımasızca saldıran, tuzaklar kuran hain düşmanlara, yurdun içinden destek verenlerle ışığın yakalanamayacağını hesap edenlerin yurdun öz bağrına hicret etmesidir bu.

Bu yolculuk, Anadolu'da yeşerecek Türkiye Cumhuriyeti filizinin toprakla kavuşması, özgürlüğe susamış Türk halkının kana kana su içmesidir.

19 Mayıs sadece bir umut değil güvendir aynı zamanda. halkına güvenen, kurtuluşun ancak Çanakkale'de şahit olduğu kahraman neferlerin vatan sevdası ile mümkün olacağını bilen Mustafa Kemal'in, ulusun analarıyla kucaklaşmasıdır.

Samsun, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk karışı, ilk fidanı, ilk haykırışıdır.

Karadeniz kıyıları Türk'ün dalga dalga yayılacak ayağa kalkma haykırışının ev sahibi, yalçın sıra dağlar şahididir.

19 Mayıs 1919, kendisini Türkiye Cumhuriyeti ile özdeşleştiren ulu önder Mustafa Kemal'in "Ben o gün doğdum" dediği mukaddes bir gündür.

19 Mayıs 1919, tarihimize ışık tutan nutkun ilk sahifesi, Kurtuluş savaşının ilk adımı, hürriyet ve istiklalin ilk haykırışıdır.

Anaların yaşlı gözlerinin silindiği, evlatların kahırlı bekleyişinin sonlandığı, şehit eş ve çocuklarının er'lerinin öcünü almaya yemin ettiği gündür 19 Mayıs.

Ezelden beri var olmuş ama asla esir olmamış Türk'ün tarih sahnesindeki yeni şahlanışı, taze bir fidan gibi göğe yükselişidir 19 Mayıs.

Bugün Amasya'ya, Sivas'a, Erzurum'a, Ankara'ya ve nihayet Afyon üzerinden İzmir'e uzanacak uyanışın günüdür. 3 yıl içinde Ege'de denize dökülecek düşmana karşı durmaya and içilen gündür bugün.

Bugün bir kurtuluş umudunun denenmesi değil, bir inancın sahneye konmasıdır. Samsun, kararlı, istekli, fedakar Anadolu insanının ulu önder etrafında kenetlendiği, varıyla yoğuyla zulme karşı durmaya yemin ettiği gündür.

Bugün, artık tamamı rahmete kavuşmuş atalara saygı ve minnet günüdür.

Bugün, atalarının peşinde durmadan yürümeye and içmiş gençliğin, hep kalbinde sakladığı, aklından hiç çıkarmadığı zorluk, acı, umut, zafer günlerinin vicdanlarda bir kez daha sergilendiği gündür.

Bugün, Mustafa kemal'in dehasının ispatı, Anadolu halkının kahramanlık ve fedakarlığının delili, özgürlüğün bedeli, vatan sevgisinin katmerli gülüdür.

Gençlik; Ata'sının izinde durmadan yürüyecek, zulüm karşısında korkmadan ayağa kalkacak ve ilkelerinden taviz vermeyecektir.

Vatanın en kıymetli evladı Mustafa Kemal Atatürk'ün meşalesini yaktığı, istikametini belirlediği bu çağdaş yaşam yolunun yılmaz bekçileri olan gençler olarak söz veriyoruz ki;

"Ata'm! Vatan işgal olsa da, ordular dağılsa da, silahlar alınsa da, gafletler ve delalet dört bir yanı sarsa da damarlarımızdaki özgürlük ve vatan aşkının bekçileri, savunucuları, askerleri olmaya and içiyoruz. Bizler var oldukça, vatan kutsal emanet, hür ve çağdaş gelecek namustur. Rahat uyu, eserin emin ellerde. Vatan sana ve dava arkadaşlarına minnettardır"

Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs aynı zamanda "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki önemli olaylardan biri Atatürk'ün Samsun'a ayak basışıdır. Türk Milleti Birinci Dünya Savaşı sonrasında kötüleşen koşullar içinde kurtuluş çareleri ararken büyük bir lider Mustafa Kemal Atatürk ortaya çıktı ve Samsun'a ayak basarak "Kurtuluş" yolunu açtı. Dolayısıyla Atatürk'ün 16-19 Mayıs 1919 İstanbul'dan başlayan yolculuğu bir kurtuluş dönemini simgeler.

19 MAYIS ÖĞRETMEN KONUŞMA METNİ ÖRNEĞİ - 1

Sayın Okul Müdürüm, Kıymetli meslektaşlarım, Sevgili Öğrenciler,

Bugün, Mustafa Kemal'in Samsun'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin, Anadolu'da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının yıldönümü O gün Samsun'un vatanperver insanlarını selamlayan Atatürk'ün taşıdığı duygularla, sizleri selamlıyorum

Milletimizin tüm onur ve asaletiyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcıdır 19 Mayıs;

19 Mayıs, sadece Türk millî kurtuluş hareketinin başlangıcı değil, yeni Türk devletinin de çağdaş değerlerle milletler ailesi içerisinde yerini almasının adıdır

19 Mayıs, gençlik; gençlik gelecek demektir Türk genci, Türk İstiklali ve Türk Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçisi, bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir

"Sizler yeni Türkiye'nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar" diyor Atatürk

Sevgili gençler,

Temeli 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılan "milli egemenlik" ilkesi ile, birliğimiz ve bütünlüğümüz sağlanmış, çarenin ancak millette olduğu tescillenmiştir.

Bugün de vazgeçilmez güç kaynağımız olan "Milli İrade"nin yaşatılması için hepimize ve özellikle de Atatürk'ün 19 Mayıs'ı armağan ettiği siz gençlere büyük görevler düşmektedir

Unutmayınız ki sizler: Atatürk'ün eserlerinin temel taşısınız

Unutmayınız ki: her 19 Mayıs'ta, Samsun'dan, elden ele Ankara'ya koşturulan bayrağımız, rengini, siz asil Türk evladının damarlarındaki asil kandan almaktadır.

Unutmayınız ki "Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır" Sözde değil, bu özde duygularla, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; siz gençlerimizin bayramını tebrik ediyorum.

19 MAYIS ÖĞRETMEN KONUŞMASI - 2

Sayın Okul Müdürüm,

Değerli öğretmenler,

Sevgili öğrenciler,

Temeli 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılan "milli egemenlik" ilkesi ile, birliğimiz ve bütünlüğümüz sağlanmış, çarenin ancak millette olduğu tescillenmiştir.

Bugün de vazgeçilmez güç kaynağımız olan Milli İradenin yaşatılması için hepimize ve özellikle de Atatürk'ün 19 Mayıs'ı armağan ettiği siz gençlere büyük görevler düşmektedir.

Sevgili gençler,

"Siz Türk'e istiklâl aşkını veren, Kara Fatmaların, Nene Hatunların, Yalnız Efelerin; Siz "Ya istiklal ya ölüm diyen: Antepli Şahinlerin, Sütçü İmamların, Hasan Tahsinlerin, Seyit Onbaşıların; Siz tarihi tarih yapan Barbarosların, Ulubatlı Hasanların, Yavuzların, Atatürklerin soyundansınız"

Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak, en başta gelen görev ve sorumluluğunuz olmalıdır.

Unutmayınız ki sizler: Atatürk'ün eserlerinin temel taşısınız.

Unutmayınız ki: her 19 Mayıs'ta, Samsun'dan, elden ele Ankara'ya koşturulan bayrağımız, rengini, siz asil Türk evladının damarlarındaki asil kandan almaktadır.

Unutmayınız ki "Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır."

Sözde değil, bu özde duygularla, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; siz gençlerimizin bayramını kutluyorum.

19 MAYIS ÖĞRETMEN KONUŞMA METNİ - 3

Milletimizin tüm onur ve asaletiyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcı 19 Mayıs 1919 tarihidir.

Bütün umutların tükenmeye başladığı bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Türk Milleti için bağımlı yaşamaktansa ölmek daha iyidir' diyerek Samsun'a çıkması, bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin de başlangıcı olmuştur.

Bu tarih ile birlikte Türk Milleti, kendi makus talihini tersine döndürmeye başlayarak, esaret altında var olunamayacağını ve kutsal vatan topraklarımızın ilelebet işgal edilemeyeceğini tüm dünyaya haykırmıştır.

Kurtuluş Savaşı bu destanın adı, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu destanı yaşatan milletin kalbidir.

19 Mayıs 1919′da Samsun'dan yakılan özgürlük ateşi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte kısa sürede dalga dalga tüm yurda yayılmıştır. Bugünkü mevcudiyetimizi ve özgürlüğümüzü o günlere borçluyuz.

Temelleri yine o günlerde Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılan "milli egemenlik" ilkesi ile birliğimiz ve bütünlüğümüz sağlanarak, çarenin ancak millette olduğu tescillenmiştir.

Bugün de vazgeçilmez güç kaynağımız millet iradesidir. Bunun yaşatılması için hepimize ve özellikle de Atatürk'ün 19 Mayıs'ı armağan ettiği gençlere büyük görevler düşmektedir.

Sevgili gençler,

Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak, en başta gelen görev ve sorumluluğunuzdur.

Yakın bir gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak ve Türkiye Cumhuriyeti'ni omuzlarınızda yükselteceksiniz. Ülkemizi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaş medeniyet seviyesine sizler taşıyacaksınız.

Sevgi, saygı, hoşgörü ve uzlaşma ortamı içinde üstesinden gelinemeyecek bir sorunun bulunmadığını unutmamamız gerekir. Birlik ve bütünlüğümüze yönelik her türlü saldırı veya tehdit karşısında daha fazla kenetlenerek hiç bir kimsenin, hangi amaçla ve ne şekilde olursa olsun, huzur ve güvenliğimizi bozmasına fırsat vermemeliyiz.

Ay yıldızlı bayrağımızın altında hepimizin bir ve bütün olarak yaşamasına imkan sağlayan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetidir. Tüm kurumlarıyla dimdik ayakta olan devletimiz, gelen saldırılara karşı Cumhuriyetin temel değerlerini korumaya sonuna kadar kararlıdır. Bu durumun sonsuza kadar devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Gençlerimizin bayramını tebrik ediyor ve tüm vatandaşlarımıza selam ve sevgilerimi iletiyorum.