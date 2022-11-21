Öğrenciler atık yağdan sabun üretti

Avrupa Atık Azaltım Haftası etkinlikleri kapsamında Balkan Yerleşkesi Bolca Ana Yemekhanesi girişinde stant kuran topluluk üyesi öğrenciler, atık yağ kullanarak sabun yapımını uygulamalı olarak anlattı.

Standı ziyaret eden öğrenciler de uygulamaya katılarak sabun yaptı.

Sabunların hazırlanması için kalıp olarak karton süt kutuları kullanıldı.

Topluluk Başkan Yardımcısı ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mehmet Arif Bağcı, AA muhabirine, sabun yapım etkinliğiyle atık yağların tekrar nasıl değerlendirilebileceğini üniversite öğrencilerine anlatmak istediklerini söyledi.

Sabun yapımı için evlerde kullanılan ayçiçeği ve zeytinyağları başta olmak üzere herhangi bir yağın kullanılabileceğini belirten Bağcı, "Bu yağın sıvı halde olması önemli. Diğer malzemeler de su ve kostik soda. Sabunu kokulandırmak için de çeşitli yağlar kullanabiliriz." dedi.

Bağcı, 150 mililitre su ile karıştırılan 25 gram kostik sodanın, karışım soğuduktan sonra 150 mililitre yağ ile birleştirildiğini, içerisine 2-3 damla lavanta yağı koyarak sabun yapım işleminin tamamladığını dile getirdi.

Hazırlanan karışımın 10-15 gün bekledikten sonra katı sabun olarak kullanılabildiğini ifade eden Bağcı, "Çeşitli firmalardan, dönercilerden ve büfelerden yağ topladık. Sabunların insan sağlığına uygun olup olmadığı öğrenmek amacıyla katılaştıktan sonra Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TUTAGEM) inceleme yapılacak. Sağlığa uygun olan sabunları üniversitenin farklı birimlerinde yaygınlaştırmaya çalışacağız." diye konuştu.