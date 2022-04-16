Öğrenciler Bakan Özer'den istemişti... Şimdi ''fit olma'' yarışındalar

Türkiye'nin ilk sosyal bilimler lisesi olan okul, eğitimin yanı sıra spor ve müzik gibi alanlarda da başarılı öğrenciler yetiştiriyor.

Birçok şehirden yatılı öğrencisi bulunan okulda ders dışında sosyal yaşam ve aktivite alanları da oluşturuldu.

Bakan Özer, liselere kurulan "Atatürk Kitaplıkları" tanıtım programı için mart ayında geldiği okulda ihtiyaçları sorması üzerine öğretmenler bilişim teknolojileri sınıfı ile müzik atölyesinin yenilenmesini isterken ayrıca içinde fitness aletlerinin bulunduğu bir yaşam merkezi talep etti.

Özer'in talimatıyla okulda kısa sürede yenileme çalışmaları yapıldı, yaşam merkezi için Bahçelievler Belediyesi sponsor oldu.

Öğretmen ve öğrenciler, salonun resmi açılışı 30 Mart'ta yine Özer tarafından yapılan merkez hakkındaki düşüncelerini AA muhabirine anlattı.

- YATILI EĞİTİMLE 7/24 YAŞAYAN BİR OKUL

Okul Müdürü Mehmet Kurtay, yaşam merkezinin Bakan Özer'in okul ziyareti sırasında öğretmenlerle sohbeti sırasında gündeme geldiğini söyledi.

Özer'in öğretmenlerin talebini karşılıksız bırakmadığını ve Bahçelievler Belediyesinin katkısıyla salonun çok kısa sürede yapıldığını ifade eden Kurtay, şöyle konuştu:



"Bizim için tek kazanç bu değildi. Sayın Bakanımız eğitim teknolojilerinin güçlenmesi adına laboratuvarın yenilenmesi için gerekli direktifleri verdi. Yirmi beş bilgisayarlık laboratuvarımız tamamen yenilendi. Müzik atölyesinin de enstrümanları yenilendi. Burası yatılı eğitim verdiği için 7/24 yaşayan bir okul. 7/24 yaşamanın koşulu sadece pansiyon değil pansiyonun yaşam alanı içerisinde onlara cevap verebilecek donanıma sahip olması. Müzik de bunların en önemlilerinden. Ayrıca biyoloji laboratuvarının kurulumu gerçekleştirildi."

Pansiyonlu okullarda dışarıdaki imkan neyse içeride de aynısının sunulmaya çalışıldığını anlatan Kurtay, amaçlarının içerisi ve dışarısının bir olduğunu güvenli şekilde göstermek olduğunu belirtti.

Öğrencilerin kendilerini spora yöneltmek ve rahatlamak amacıyla salonu eğitmen eşliğinde kullandığını aktaran Kurtay, "Öğretmen ve öğrencilerimiz son derece ilgililer ve memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Bunun daha aktif öğretmen ve öğrenci gelişimine katkısını önümüzdeki dönemlerde göreceğimize inanıyorum." dedi.

- ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN YOĞUN İLGİSİ VAR

Beden eğitimi öğretmeni Oğuz Keklik, yoğun tempo arasında kolaylıkla erişebilecekleri fitness salonuna kavuşmaktan dolayı memnun olduklarını söyledi.

Okulda birçok branşta spor yapıldığını belirten keklik, salonun spor dallarının desteklenmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Öğrencilerin zaman kaybından uzak, okul içinde böyle bir yaşam alanına kavuştuğu için mutlu olduklarını dile getiren Keklik, "Koşu bandından aletli pilatese kadar birçok spor aleti bulunuyor. Şimdiden öğretmen ve öğrencilerde fit olmaya doğru bir gidiş var. Hatta yeni tabirler de türetmeye başladılar, 'Sobilküs' gibi." ifadelerini kullandı.

İngilizce öğretmeni Erdoğan Akar, okulun yatılı olması dolayısıyla öğrencilerin enerjilerini atabilecekleri ve spor yapabilecekleri bir salonun yapılmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Öğretmenlerin de boş ders ve zamanlarında spor yaptığını vurgulayan Akar, önümüzdeki dönemlerde salonun öğretmen ve öğrencilerin daha sağlıklı bireyler olmalarına katkı sağlayacağını belirtti.

Öğrenci Ahmet Efe Sözer, salona ilk girdiklerinde ağırlık çalışabilecekleri aletleri gördükleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Okulun basketbol takımının da salonu aktif kullanarak bundan fayda sağladığını belirten Sözer, dışarıda da fitness salonuna gittiğini ancak artık okulun salonunu kullandığını belirtti.

Öğrencilerin salona ilgisinin yoğun olduğuna dikkati çeken Sözer, "Genel olarak öğrenciler ders ve okul sonrası zamanlarında akıllı telefonlarıyla oyun oynuyorlar. Fakat okulumuzda bu spor salonu açıldığından beri öğrenciler buraya gelip çalışıyorlar. Spor yaptıkları anlarda da telefondan uzaklaşmış oluyorlar. Böylece onlar için ayrıca faydalı oluyor." dedi.

- MÜZİK ATÖLYESİNDEKİ ENSTRÜMANLAR DA YENİLENDİ

Öğrencilerin talebi sonrası Bakan Özer'in talimatıyla okulun müzik atölyesinin enstrümanları da yenilendi.

Okulun müzik öğretmenlerinden Uğur Şahin, yaklaşık 300 öğrencinin farklı seviyelerde enstrümanlarla çalıştığını en çok piyano ve gitarın talep gördüğünü söyledi.

Enstrümanların yenilenmesi sonrası müzik derslerinin daha verimli geçtiğini dile getiren Şahin, şöyle devam etti:

"Burası ciddi anlamda, müfredat anlamında yoğun bir okul. Hem ulusal müfredat hem de uluslararası geçerliliği olan programları mevcut. Müzik onlar için bir teneffüs, nefes alma aracı. Bu yoğun ders ve sınav süreçlerinde kendilerini destekleyecek duygusal bir dayanak oluşturuyor. Bu sebeple çok şanslı olduklarını düşünüyorum."

Okulda yetenekli birçok öğrencileri bulunduğunu aktaran Şahin, "Nadide ve ender yetenek kategorisinde bir öğrencimiz var. Absolut kulak yeteneğine sahip, 11'inci sınıfa devam eden bir öğrencimiz var. O özel bir yetenek. Ailesiyle gerekli irtibatı kurduk. İleride orkestra şefliği için konservatuara yönlendirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.