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Öğrenciler bir günde kampüste 10 römork çöp topladı

Atatürk Üniversitesi yaptıkları bir etkinlikte temiz çevre duyarlılığında farkındalık oluşturmak istedi ve bir günde kampüs içinde 10 römork çöp topladı.

IHA1 Haziran 2024 Cumartesi 10:09 - Güncelleme:
Öğrenciler bir günde kampüste 10 römork çöp topladı
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Atatürk Üniversitesi Tarih Bölümü Anadolu Kültür-Sanat Kulübü'nün Toplumsal Duyarlılık Projesi olan "Temiz Akademi Projesi" çerçevesinde, üniversite kampüsünde "Atık Toplama Etkinliği"ne katılan öğrenciler hem şaşırdılar hem de çevre temizliği anlamında önemli mesajlar verdi.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi Özden Erdoğan, "Anadolu Kültür Ve Sanat Öğrenci Kulübü'nün atık toplama etkinliğine katıldık. Bizim öğrencilerimiz için sadece akademik başarı beklentimiz yok. Öğrencilerimizin hem sosyal hem kültürel hem de sportif olarak kendilerini geliştirmelerini istiyoruz. Bugün yaptığımız Bu etkinlikte de öğrencilerimizin hem kaynaşması hem sosyalleşmesi hem çevresel anlamda bilinç sahibi olmalarını hedefledik. Bu yüzden bu etkinliği düzenledik. Biz ormanlık alanda daha çok çalıştık. Kağıt atık vardı ve daha çok şişe vardı. Onları çok topladık. Plastik atımı da çok fazlaydı. Şu an 10 römork neredeyse çöp toplandı. Daha temiz daha sağlıklı yeşil bir akademi öğrencilerimizin daha sağlıklı bir ortamda eğitim görmesini istiyoruz. Keşke bizim bu etkinliğimize katılıp o attıkları çöplerin nerelere gittiğini fark etselerdi. Emin olun şey bu kadar rahat davranmazlardı" dedi.

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