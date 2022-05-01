Öğrenciler dersleri yerinde işleyerek öğreniyor

Tarihi ve kültürel ortamlarda ders gören üniversite öğrencilerinin, eğitim sürecini yaşayarak ve görerek tamamlaması amaçlanıyor.

Öğrenciler, yaptıkları sunumlar ve araştırmalar sayesinde hem akademik başarılarına katkı sağlıyor hem de sosyo-kültürel yönden kendilerini geliştiriyor.

Araştırma Görevlisi Dr. Aysun Eroğlu, AA muhabirine, öğrencilerin bu şekilde gördükleri dersler sayesinde etkileşimlerinin de arttığını söyledi.

- UYGULAMA ÖĞRENCİLERİN ARAŞTIRMA VE SUNUM BECERİLERİNİ GELİŞTİRİYOR

Öğrencilerin tarihi yerleri araştırmasının, gezdikleri yerler hakkında bilgi vermesinin çok önemli olduğuna işaret eden Eroğlu, "Öğrenciler arasında gruplar yapıyoruz, gideceğimiz yerler hakkında araştırma yapan öğrenciler bizlere bilgi veriyor. Öğrencilerin araştırma ve sunum becerilerini geliştirmekle beraber onlara sosyo-kültürel yönden katkı sağlamak için de gruplar oluşturup, her gezdiğimiz yeri her hafta bir grubun bize anlatmasını istiyoruz." dedi.

- "BU ÇALIŞMANIN FAYDASINI GÖRDÜK"

Öğrencilerden Lorin Zirek, bu ders metodu sayesinde tarihi mekanları daha yakından tanıdıklarını belirtti.

Ders kapsamında Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi hakkında çalışma yaptığını anlatan Zirek, "Müzenin kaç yılında kurulduğu ve burada bulunan eserler hakkında araştırmalar yaptım, arkadaşlarıma anlattım. Bu çalışmanın faydasını gördük. Benim ilk sunumumdu ve tecrübe kazandım. Normalde sınıf ortamında sunum yaparız. İlk defa okul dışında sunum yapınca farklı bir avantaj oldu." diye konuştu.

Akın Akot da kentteki birçok tarihi mekanı ders sayesinde öğrendiklerini dile getirerek, "Bu ders kapsamında her yeri yerinde görüp öğreniyoruz. Bir şeyleri televizyon, internetten görmektense yerinde görüp, yakından izleyebilmek her öğrenci açısından çok daha güzel. Kars'ın tarihi yerlerini yerinde görüp yakından öğrenmiş olduk." ifadelerini kullandı.