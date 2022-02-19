Öğrenciler hem ustalık öğreniyor hem de üretimden para kazanıyor

AA 19 Şubat 2022 Cumartesi 15:01 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 15:01

Serik Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi metal teknolojileri ve mobilya alanında öğretim gören öğrenciler, 4 yıl boyunca hem meslek öğreniyorlar hem de okullarından üretip satılan ürünlerden harçlıklarını çıkarıyor.

Döner Sermaye işletmesi kapsamında bulunan okulda, öğrenciler öğretmenleri nezaretinde öğrenci sırası, öğrenci ve öğretmen dolabı, öğretmen kürsüsü, anaokulu ders materyalleri, özel eğitim ders materyalleri üretimi yapıyor.

Bunun dışında ayrıca Fatih projesi kapsamında garantileri biten akıllı tahtaların tamir, bakım ve onarımını da yapan öğrenciler meslek sahibi olarak mezun oluyor.

Okul müdürü Murat Kılıç, okullarında milli eğitim ve milli üretim ilkesiyle eğitim ve öğretimi birlikte yürüttüklerini söyledi.

Eğitimin içerisinde üretim, üretimin içerisinde de eğitim yaptıklarını belirten Kılıç, şöyle konuştu:

"Okulumuzda aktif olarak metal teknolojisi ve mobilya alanlarında üretim yapmaktayız. Bunlara elektrik ve bilişim teknolojileri alanını da ekledik. Bununla birlikte okullarımızın Fatih Projesi kapsamında garantileri biten akıllı tahtaların tamir, bakım ve onarımı, öğrenci sırası, öğrenci ve öğretmen dolabı, öğretmen kürsüsü, anaokulu ders materyalleri, özel eğitim ders materyalleri üretimi yapılmaktadır. Sıfır atıktan kütüphaneler üretmekteyiz."

Geçen yıl 5 bin öğrenci sırası üretimi yaptıklarını bu yıl da 2 bin 500 kişilik çift kişilik öğrenci sırası yapımını sürdürdüklerini belirten Kılıç, "Okulumuz bir döner sermaye işletmesi olduğu için özel sektörden de gelen siparişleri de yapmaktayız." dedi.

Okul öğretmenlerinden Sedat Ulu ise öğrencilerin hem imalat teknolojisini öğrendiğini hem de aylık bin ile 2 bin arasında para kazandığını anlattı.