Öğrenciler hijyen malzemesi üretiyor

AA 11 Aralık 2021 Cumartesi 11:57 - Güncelleme: 11 Aralık 2021 Cumartesi 11:57

Günlük 15 ton üretim kapasiteli atölyede yoğun mesai harcayan öğretmenler ile öğrenciler, bir yandan üretim, diğer yandan da paketleme çalışması yapıyor.

Pratik yaparak deneyim kazanan ve kentteki okullar ile kamu kurumlarının hijyen malzemesi ihtiyacını karşılamaya başlayan öğrenciler, döner sermayeden kazanacakları ücretle de harçlıklarını çıkaracak.

Deneme aşamasını tamamlayıp üretime geçen öğrenciler "Ağrı Dağı" markalı ürünler için kurumlar ile okullardan sipariş almaya başladı.



- "MARKA BAŞVURUMUZU YAPTIK"

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, AA muhabirine, öğrencilerin nitelikli bir okulda eğitim gördüklerini ve ilk yılda üretime başladıklarını söyledi.

Temizlik malzemelerinin öğretmenler ve öğrencilerce üretilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Kökrek şöyle konuştu:

"Bu lisede eğitim gören öğrencilerimiz, aynı zamanda üretim de yapıyor. Dezenfektan, sıvı sabun, çamaşır suyu, parfüm, yağ sökücü, kireç sökücü, el dezenfektanı ve yüzey temizleyiciler gibi ürünleri üretmeye başlamış durumdayız. Aynı zamanda 'Ağrı Dağı' markalı olarak bu ürünleri üretiyoruz. Marka başvurumuzu yaptık ve inşallah yaklaşık bir ay içerisinde başvurumuz onaylanıp gelecek."

Kökrek, üretimin deneme aşamasının başarılı geçtiğini belirterek ilk malzemelerin kaliteli olduğunu dile getirdi.

- "OKULU BİTİRDİKLERİNDE ARANAN ELEMAN OLMALARINI HEDEFLİYORUZ"

Öğrencilerin kazandıkları ücretle eğitim masraflarını rahatlıkla karşılayabileceğini ifade eden Kökrek şöyle konuştu:

"Üretim aşamasında yaklaşık 100 öğrenciyi ücretlendirmiş olacağız. Okulumuz bu yıl hizmete girdi. Burada Kimya Bölümünü açtıktan sonra üretim tesisi kurduk. Öğrencilerimiz burada iş başında yetişiyorlar. Öğrencilerimizin bu okulu bitirdiklerinde ara eleman değil, aranan eleman olmalarını hedefliyoruz. Burada üretilen ürünler, kamu kurumlarına, kendi okullarımıza ve özel sektöre çok rahat bir şekilde siparişi yapılıp satılmış olacak. Burada döner sermayeden iyi bir bütçe hedefimiz var. Bunu da yıl sonunda gerçekleştireceğimize inanıyoruz."

Kökrek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde hijyen malzemelerin öneminin daha çok arttığına işaret ederek ülkeye katma değer kazandırdıklarını sözlerine ekledi.

Kimya öğretmeni Döndü Evcil ise öğrencilerin verdikleri emekler karşılığında belli bir ücret alacağını vurgulayarak, "Bu işle çok güzel bir şey yaptığımızı düşünüyoruz. Üretime çocukların da dahil olması bizim için çok önemlidir." dedi.

Öğrencilerden Azra Akgül de satılacak ürünlerden elde edilecek kazançla aylık asgari ücrete yakın bir gelir sağlayacakları için mutlu olduklarını söyledi.