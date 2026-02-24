Öğrenciler, KYK yurtlarındaki hizmetlerden memnun: Çok fazla imkan var

Ankara'da 3 bin 606 kişinin kaldığı Cebeci Site Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, gıda mühendisi ve il müdürlüğü diyetisyenlerinin denetiminde hazırlanan menülerle besleniyor. Yurtta vejetaryen öğrenciler ile çölyak hastalarına yönelik özel menüler de hazırlanıyor.

Ramazan ayı dolayısıyla iftar ve sahur hizmeti devam ederken, öğrenciler menülerle ilgili taleplerini idareye iletebiliyor. Aylık olarak hazırlanan yemek listeleri oluşturulurken öğrenci görüşleri de alınıyor.

Yurtta 3 yıldır kalan Zeliha Karadoğan, yemeklerin yanı sıra yurdun sunduğu imkanlara da dikkati çekerek, "Atölyeler gibi yapı olarak da çok fazla imkan var. Eğitim anlamında da, danışman hocalarımız çok ilgili. Film geceleri gibi sosyalleşmemiz için çok fazla imkan sunuluyor. Burada çok fazla insanla tanıştım. Özellikle manevi danışmanlık ofisinde etrafı süslerken, hizmet yaparken, sosyal hizmet aktiviteleri yaparken çok fazla sosyalleşme imkanımız oluyor. Kalabalık ama kalabalığın hakkını veren bir yurt." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Beren Becioğlu ve İrem Nur Yıldırım da yemeklerin genel olarak beğenildiğini ve porsiyonların yeterli olduğunu dile getirdi.

Öte yandan yurtta uygulanan "Komşum Projesi" kapsamında iftardan arta kalan yemekler, öğrencilerle birlikte paketlenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Öğrenciler ayrıca paketleme sürecine katılarak dağıtıma destek veriyor. Artan yemeklerin bir bölümü ise anlaşmalı hayvan barınaklarına gönderiliyor.

Devlet tarafından sabah kahvaltısı için 85 lira, akşam yemeği için 160 lira destek sağlanan yurtlarda, öğrencilerin hem dengeli hem de yeterli beslenmesi hedefleniyor.