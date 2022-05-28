Öğrenciler laboratuvarda analizler yaparak gıda güvenliğini öğreniyor

Karesi ilçesindeki okulda öğrencilere teorik eğitimlerin yanı sıra mutfakta yemekler hazırlayıp mikrobiyolojik analizleriyle uygulama yapma imkanı sağlanıyor.

Gıda Teknolojisi Alan Şefi Kadriye Kahraman, kalite kontrol eğitimi verilen öğrencilerin mezun olduklarında laboratuvar teknisyeni unvanı aldıklarını söyledi.

Öğrencilerin üretim teknolojisi konusunda yapılan protokoller kapsamında uygulamalı iş başı eğitimler de aldıklarını belirten Kahraman, "Tarladan sofraya diyorsunuz ya biz tarladan kaşığa diyoruz. Ham madde halinden ürünü alıp sizin sofranızdaki ürün hatta siz gıda zehirlenmesi yaşadığınız takdirde buna sebep olan gıdaların dahi son analizlerine kadar bunların kalite kontrolünü ve üretimini öğrencilerimiz burada öğrenebiliyorlar." diye konuştu.

Kahraman, gıda laboratuvar teknisyeni, gıda üretim operatörü olabilmelerinin yanı sıra mezunlara iş yeri açma belgesinin verildiğini ifade etti.

10'uncu sınıf öğrencisi Fatma Akbaş ise çocukluğunda gıda zehirlenmesi geçirdiği için bu bölümü tercih ettiğini, laboratuvar ortamını sevdiğini dile getirdi.

Ailesinin gıda, tarım ve hayvancılıkla ilgilendiğini anlatan Akbaş, "İnsanların sağlıklı ürünler yemesini istiyorum. İnsanların benim gibi besin zehirlenmesi yaşamasını istemiyorum." dedi.

Aynı sınıftan Berru Gider de bilinçli bir tüketici olarak herkesin yediği ürünleri kontrol etmesi, ambalajlardaki metinleri okuması gerektiğini vurguladı.

Gider, "Laboratuvarda olmak ve yediğimiz, tükettiğimiz her şeyi, vücudumuza ne girdiğini bilmek bence herkesin istediği bir şey. Bu yüzden bu bölümü tercih ettim." ifadesini kullandı.