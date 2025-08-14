İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin 11 Temmuz 2024 tarihinde aldığı karar, 30 yaşını doldurmuş öğrencilere yönelik İstanbulkart indirim oranlarını yüzde 10'a düşürülmesi yönündeydi. Öğrenci indirimine getirilen yaş sınırlaması AK Parti İBB Meclis Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz tarafından 2024 yılı Ağustos ayında açılan dava ile yargıya taşınmıştı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi, 30 Temmuz'da verdiği kararla İBB Meclisi'nin 30 yaşını aşan öğrencilere uyguladığı indirim oranı kısıtlamasını hukuka aykırı buldu ve karar iptal edildi. Ancak kararın iptal edilmesinin üzerinden günler geçmesine rağmen İBB'nin ücret tarifesini değiştirmemesi, öğrenciler tarafından sosyal medyada ve şikayet sitelerinde tepki yağmuruna tutuldu.

ÖĞRENCİLER MAĞDUR

Bir öğrenci, "30 yaş ve üstü öğrencilerin hakkını iade edin. Bu durum hem hukuka hem de öğrencilerin hakkına aykırı bir mağduriyet yaratmaktadır" sözleriyle sesini duyurmaya çalışırken, başka bir öğrenci de "Öğrenci ücreti olan 380,70 TL yerine her ay 1918 TL ödeme yapıyorum" dedi. İBB iştiraki BELBİM ise mahkeme kararları kesinleşene kadar mevcut tarifenin uygulanacağını açıkladı.

1 AY İÇİNDE UYGULANMALI

Akşam Gazetesi'ne konuşan İBB AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, mahkeme kararının 4 Ağustos'ta İBB'ye tebliğ edildiğini duyurdu. Türkyılmaz, "Mahkeme kararının kesinleşmesine gerek yoktur. İBB kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kararı uygulamak zorundadır. İdari davalarda işlemin iptali durumunda kararın kesinleşmesini beklemeksizin idarenin karara uygun hareket etmesi mecburidir, aksi halde ilgili kamu görevlilerin sorumluluğu söz konusu olur. Karar uygulanmazsa İBB ve sorumlu kamu görevlileri hakkında yasal yollara başvuracağız" diye konuştu.

Öğrenci indirimine 30 yaş sınırında yeni gelişme

Binlerce öğrenci mağdur oldu