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Öğrenciler okul bahçesinde çilek yetiştirecek

Mersin'in Silifke ilçesinde, kullanılmayan bir okulun 2 dönümlük bahçesine öğrenciler tarafından çilek fideleri ekildi.

AA5 Eylül 2022 Pazartesi 16:39 - Güncelleme:
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Yetiştirildiği ilçenin adıyla coğrafi işaretle tescillenen Silifke çileğinin yaygınlaştırılmasının ve öğrencilerin tarımla iç içe olmasının sağlanması amacıyla "Tarım Üretim ve Fen Okulu Projesi" başlatıldı.

Kaymakamlık öncülüğünde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, belediye ve Silifke Ticaret ve Sanayi Odasınca yürütülen proje kapsamında, atıl durumdaki Gülümpaşalı İlkokulunun 2 dönümlük bahçesi tarım için ayrıldı.

Silifke Fen Lisesi öğrencileri, ziraat mühendislerinin yardımıyla bahçeye çilek fideleri ekti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, gazetecilere, öğrencilerin toprakla vakit geçirmesini önemsediklerini söyledi.

Projenin atıl durumdaki diğer okullarda da devam edeceğini belirten Sezgin, "Öğrencilerin hayata, tarıma, üretime dair çok şey öğrenmesini istiyoruz. Öğrenciler, derslerinin yanı sıra eski okul bahçelerinden oluşan tarlalarımıza gelip ekim ve dikim yapacaklar. Yetiştirdiklerini de reçel ve turşu gibi ürünlere dönüştürecekler. Böylelikle hem ilçemizin hem de ülkemizin tarımsal ekonomisine katkı sağlamış olacaklar." dedi.

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