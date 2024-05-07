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  • Öğrenciler sözünü tutmayan CHP'li Demir'e isyan etti: O sıcak yatakta yatmayacaksın
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Öğrenciler sözünü tutmayan CHP'li Demir'e isyan etti: O sıcak yatakta yatmayacaksın

Ardahan Belediyesinin CHP'li Belediye Başkanı Faruk Demir seçim öncesi öğrencilere verdiği “öğrenci dolmuşları ücretsiz olacak “sözünü tutmadı. CHP'li Demir'e tepki gösteren öğrenciler yurt bahçesinde eylem yaparak, 'O sıcak yatakta yatmayacaksın' diye slogan attı.

7 Mayıs 2024 Salı 09:30 - Güncelleme:
Öğrenciler sözünü tutmayan CHP'li Demir'e isyan etti: O sıcak yatakta yatmayacaksın
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Ardahan'da ikinci kez belediye başkanı seçilen CHP'li belediye başkanı Faruk Demir seçim kampanyası sırasında verdiği hiçbir sözü tutma tutmadığı gibi Ardahan Üniversitesi'nden okuyan öğrencilere verdiği "ücretsiz dolmuş" sözünü de tutmadı. Öğrenciler, Belediye Başkanı Demir'e sözünü hatırlatmak amacıyla dün akşam yurt bahçesinde eylem yaptı.

"O SICAK YATAKTA YATMAYACAKSIN"

Üniversite öğrencileri CHP'li Belediye Başkanı Faruk Demir'e seslenerek seçimlerde verdiği sözü tutmasını istediler. Yurt bahçesinde ıslık ve slogan atan öğrenciler, "O sıcak yatakta yatmayacaksın, belediye başkanı seçilmeden önce bize verdiğin sözü tutacaksın, yalancı başkan istemiyoruz, dolmuş zamını geri çek, verdiğin sözü tut" şeklinde slogan atılar.

SÖZÜNÜ TUTMADIĞI GİBİ BİR DE ZAM YAPTI

31 Mart mahalli seçimlerde, Ardahan Üniversitesi'nde okuyan öğrencilere seslenerek "tekrar belediye başkanı seçilirsem şehir içi dolmuşlar sizin için ücretsiz hale getireceğim" sözünü verdiği halde, sözünü tutmaması nedeniyle ve hata dolmuş ücretlerine öğrenci başına 18 TL zam yaparak öğrencileri adeta yurtta hapseden Faruk Demir, ise hala sessizliğini koruyor.

EMNİYET GÜÇLERİ ÖĞRENCİLERLE GÖRÜŞTÜ

Ardahan Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ise yurtlarda yapılan dolmuş ücretleri eylemini sonlandırmak için yurtlarda kalan öğrenciler ile görüşüp kendilerini ikna ederek yurtlara dönmelerini sağladı.

  • Ardahan Belediyesi
  • CHP Belediye Başkanı
  • Öğrenci Dolmuşları

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