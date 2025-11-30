İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2025 Pazar / 10 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5088
  • EURO
    49,3718
  • ALTIN
    5763.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Öğrenciler ve velileri Gazze için Eyüpsultan'da bir araya geldi
Güncel

Öğrenciler ve velileri Gazze için Eyüpsultan'da bir araya geldi

Eyüpsultan'daki sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde düzenlenen 'Veli-Öğrenci El Ele, Gazze İçin Eyüpsultan Camii'ne' etkinliğine binlerce Müslüman katıldı.

Haber Merkezi30 Kasım 2025 Pazar 19:11 - Güncelleme:
Öğrenciler ve velileri Gazze için Eyüpsultan'da bir araya geldi
ABONE OL

Sabahın erken vakitlerinde hem namazlarını kılmak hem de Filistin'e destek vermek için Eyüp Sultan Camii'nde buluşan veli ve öğrenciler, gönül birlikteliği içinde mazlum Gazze için dua etti.

Zulme karşı tek ses olmanın öneminin vurgulandığı buluşmaya Eyüpsultan'daki İmam Hatip okullarının yanı sıra İstanbul'un dört bir yanından katılım sağlayanlar da oldu.

ESÖNDER Eyüpsultan Önder İmam Hatipliler Derneği, Eyüpsultan İlçe Müftülüğü, İHH İnsani Yardım Vakfı, Ensar Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, Yeşilay, TÜGVA'nın Eyüpsultan Şubeleri ile Genç Hayrat ve Temsil-Der gibi sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği etkinlik huşu içinde sona erdi.

Programın ardından organizasyona destek veren STK'ların temsilcileri cami avlusunda hatıra fotoğrafı çektirdi.

  • Gazze
  • Eyüpsultan Camii
  • Namaz

ÖNERİLEN VİDEO

2 katlı binayı yıkmaya titreşim yetti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.