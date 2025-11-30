Öğrenciler ve velileri Gazze için Eyüpsultan'da bir araya geldi

Sabahın erken vakitlerinde hem namazlarını kılmak hem de Filistin'e destek vermek için Eyüp Sultan Camii'nde buluşan veli ve öğrenciler, gönül birlikteliği içinde mazlum Gazze için dua etti.

Zulme karşı tek ses olmanın öneminin vurgulandığı buluşmaya Eyüpsultan'daki İmam Hatip okullarının yanı sıra İstanbul'un dört bir yanından katılım sağlayanlar da oldu.

ESÖNDER Eyüpsultan Önder İmam Hatipliler Derneği, Eyüpsultan İlçe Müftülüğü, İHH İnsani Yardım Vakfı, Ensar Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, Yeşilay, TÜGVA'nın Eyüpsultan Şubeleri ile Genç Hayrat ve Temsil-Der gibi sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği etkinlik huşu içinde sona erdi.

Programın ardından organizasyona destek veren STK'ların temsilcileri cami avlusunda hatıra fotoğrafı çektirdi.