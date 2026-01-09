İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ocak 2026 Cuma / 21 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1495
  • EURO
    50,2775
  • ALTIN
    6202.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Öğrencilere evini temizletmişti! Öğretmene ''insan ticareti'' suçundan gözaltı kararı
Güncel

Öğrencilere evini temizletmişti! Öğretmene ''insan ticareti'' suçundan gözaltı kararı

İzmir Valiliği, Bornova ilçesinde bir öğretmenin, öğrencileri ders saatinde evine götürüp temizlik yaptırdığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında öğretmenin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi. Öğretmenin 'insan ticareti' suçundan gözaltına alındığı duyuruldu.

AA9 Ocak 2026 Cuma 07:27 - Güncelleme:
Öğrencilere evini temizletmişti! Öğretmene ''insan ticareti'' suçundan gözaltı kararı
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamada, Bornova ilçesindeki Mesleki Eğitim Merkezi'nde görev yapan bir öğretmen hakkında, "kız öğrencileri ders saatlerinde okuldan çıkararak kendi evinde çalıştırdığı" yönünde 8 Ocak'ta basın ve sosyal medya mecralarında yer alan iddialar üzerine idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni D.T'nin görevden uzaklaştırıldığı, hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu aktarıldı.

Söz konusu kişinin gözaltına alındığı anlatılan açıklamada, adli ve idari sürecin titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.

- İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bornova ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi'nde 8 Ocak 2025 tarihinde sosyal medya hesaplarında ve basınında yer alan 6 kız öğrenciyi dersten çıkarıp evini temizlettirdiği iddialarına ilişkin "insan ticareti" suçundan öğretmen D.T. hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak, gözaltına alınmıştır."

ÖNERİLEN VİDEO

Çelik Kubbe'nin yeni unsuru: KORKUT 140/35 sahaya indi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.