Öğrencilere güvenli gıda

Gıdalarda tüketiciyi uyarmak için trafik ışıkları uygulaması başlıyor. Tüketiciler, gıda ürünlerinin üzerindeki sarı, kırmızı ve yeşil renklerle uyarılacak. ‘Okul Gıdası’ logosu bulunmayan ürünler ise okul kantinlerinde satılamayacak. Bu ürünler arasında kızartma, cips, çikolata türleri, şeker ve şekerlemeler, tatlandırıcılı içecekler de yer alacak. Uygulamaya ilişkin protokol Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca arasında imzalandı. Protokole göre okul kantinlerindeki gıdalara bundan böyle ‘Okul Gıdası’ logosu konulacak. Uygulama dün itibariyle başlatıldı. Ancak bir geçiş süreci tanınacak. Gelecek öğretim yılından itibaren okul kantinlerinde logosuz ürün satılmayacak. Toplantıda konuşan Bakan Pakdemirli, Pakdemirli “3 çocuk babası olarak bu konuya dikkat çekmek istiyorum; bu protokol ile ailelere dokunacağız. Türkiye’de gıda okuryazarlığımız çok yüksek değil, gıda okuryazarlığı alışkanlığını çocuk yaşta kazandırabilirsek, gelecekte çok daha sağlam nesillerimiz olur. Okul gıdası logosuyla enerji yoğunluğu yüksek ürünlerin tüketimini engelleyeceğiz, obeziteye karşı savaş açmış olacağız. Bu konuyu memleket meselesi olarak görüyoruz. Uygulamaya bugün (dün) itibariyle geçiyoruz. 2019-2020 öğretim yılından itibaren okul gıdası logosu olmayan ürünlerin okul kantinlerinde satışına da izin verilmeyecek” dedi.Pakdemirli, ailelere de çağrıda bulunarak, “Okulda yapmaya çalıştığımızı evde de yapmalıyız. Biz okulda siz de evde sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırırsak, gelecek nesilleri garanti altına almış oluruz” dedi.

RENKLERLE UYARILACAK

Gıda okuryazarlığının tüm Türkiye için çok önemli olduğunu kaydeden Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli “Bu konuda farkındalığı artırmak anlamında trafik ışıkları uygulamasına geçiyoruz. Trafik ışıkları sarı- kırmızı- yeşil renktir, bu renkleri olan gıda uygulamasına yakın zamanda yönetmelik değişikliğiyle geçeceğiz. Enerji yoğunluğu yüksek ürünlerin daha az tüketilmesi anlamında, kırmızıyı gören vatandaşlarımız daha sağlıklı ürünlere yönelecek” diye konuştu.