Öğrencilere güvenli gıda
Dünyada giderek yaygınlaşan gıdalarda ‘okul logosu’ ve ‘trafik ışığı modeli’ uygulaması için imzalar atıldı. Amaç erken yaşta öğrencilere iyi beslenme alışkanlığı kazandırarak sağlıklı nesiller yetiştirebilmek.
Gıdalarda tüketiciyi uyarmak için trafik ışıkları uygulaması başlıyor. Tüketiciler, gıda ürünlerinin üzerindeki sarı, kırmızı ve yeşil renklerle uyarılacak. ‘Okul Gıdası’ logosu bulunmayan ürünler ise okul kantinlerinde satılamayacak. Bu ürünler arasında kızartma, cips, çikolata türleri, şeker ve şekerlemeler, tatlandırıcılı içecekler de yer alacak. Uygulamaya ilişkin protokol Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca arasında imzalandı. Protokole göre okul kantinlerindeki gıdalara bundan böyle ‘Okul Gıdası’ logosu konulacak. Uygulama dün itibariyle başlatıldı. Ancak bir geçiş süreci tanınacak. Gelecek öğretim yılından itibaren okul kantinlerinde logosuz ürün satılmayacak. Toplantıda konuşan Bakan Pakdemirli, Pakdemirli “3 çocuk babası olarak bu konuya dikkat çekmek istiyorum; bu protokol ile ailelere dokunacağız. Türkiye’de gıda okuryazarlığımız çok yüksek değil, gıda okuryazarlığı alışkanlığını çocuk yaşta kazandırabilirsek, gelecekte çok daha sağlam nesillerimiz olur. Okul gıdası logosuyla enerji yoğunluğu yüksek ürünlerin tüketimini engelleyeceğiz, obeziteye karşı savaş açmış olacağız. Bu konuyu memleket meselesi olarak görüyoruz. Uygulamaya bugün (dün) itibariyle geçiyoruz. 2019-2020 öğretim yılından itibaren okul gıdası logosu olmayan ürünlerin okul kantinlerinde satışına da izin verilmeyecek” dedi.Pakdemirli, ailelere de çağrıda bulunarak, “Okulda yapmaya çalıştığımızı evde de yapmalıyız. Biz okulda siz de evde sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırırsak, gelecek nesilleri garanti altına almış oluruz” dedi.
RENKLERLE UYARILACAK
Gıda okuryazarlığının tüm Türkiye için çok önemli olduğunu kaydeden Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli “Bu konuda farkındalığı artırmak anlamında trafik ışıkları uygulamasına geçiyoruz. Trafik ışıkları sarı- kırmızı- yeşil renktir, bu renkleri olan gıda uygulamasına yakın zamanda yönetmelik değişikliğiyle geçeceğiz. Enerji yoğunluğu yüksek ürünlerin daha az tüketilmesi anlamında, kırmızıyı gören vatandaşlarımız daha sağlıklı ürünlere yönelecek” diye konuştu.
Selçuk: İzlemek kolaylaşacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulun sadece öğretim faaliyeti yürütülen mekan olarak değil, çocukların sağlıklı gelişimine hizmet etme yeri olarak algılanması gerektiğine dikkat çekti. Bakan Selçuk, “Sağlıklı beslenmeyi sağlayabilirsek o zaman daha üretken bir toplum oluşması ve riskleri azalmış bir toplum oluşması mümkün olabilecek. Logo uygulaması resmi ve özel okullarda faaliyet gösteren kantinlerde, satışı yapılacak bütün ürünlerde tescilli bir logo oluşturularak izlenmesini kolaylaştıracaktır. Gıda okuryazarlığı meselesi bizim gerçekten çok önemsediğimiz ve bunun hayata geçmesi için de ne gerekirse yapmayı planladığımız bir husus” dedi.
DİKKAT DAĞILIYOR
Selçuk “Gıda okuryazarlığının tüm Türkiye’de uygulanması büyük bir tedbir olacaktır diye düşünüyoruz. Enerji yoğunluğu yükseldiği zaman çocukların öğrenme faaliyetlerindeki verimliliklerinde de problem oluşmaya başlıyor. Hiperaktivite ve bağlı olan dikkat bozukluğu, çok daha fazla gündeme gelmiş oluyor. Bundan dolayı da çocukların öğrenme kalitesini artırmakla ilgisini özellikle anne babalara vurgulamak isterim” dedi.
Koca: 60 bin okul beyaz bayrak aldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca büyüme çağında yapılan riskli davranışların sonuçlarını yaş ilerledikçe hastalık olarak görüldüğünün altını çizerek şöyle konuştu: “Çocukluk çağında başlayan, kontrolsüz bir şekilde yüksek kalorili gıdaların tüketimi, erkenden başlayan obezite, diyabet veya kalp damar hastalıkları gibi pek çok hastalığın temelini oluşturmaktadır. Kantinlerde satılan beslenmeye katkısı şüpheli; ancak çocuklarımıza cazip geldiği için aşırı tüketilen gıdalara karşı 2013’te mücadele etmeye başladık. 2016’da okullarda şekerli, kolalı, gazlı içeceklerin satışına sınırlama getirdik. 60 bin okulumuz beyaz bayrak almıştır. Okullarımızın yüzde 40’ına yakını ‘Beslenme Dostu Okul’ unvanı aldı.”
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