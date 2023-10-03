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Öğrencilere Kur'an hediye edildi

Kur'an-ı Kerim'i seçmeli ders olarak alan 5. ve 8. sınıf öğrencilerine Kur'an hediye edildi.

AA3 Ekim 2023 Salı 16:53 - Güncelleme:
Öğrencilere Kur'an hediye edildi
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Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) "Dersimi Seçiyorum Kur'an'ımı Alıyorum" projesi kapsamında Güneşevler Şehit Hasan Cevher Ortaokulu'nda öğrencilere hediyeleri verildi.

TDV Başkanı İzafi Turan ile Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yıldırım, okuldaki bazı sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti, hediyelerini sundu.

Burada, basın mensuplarına çalışmayla ilgili bilgi veren TDV Başkanı Turan, projeyle hayat kitabı Kur'an-ı Kerim'i genç nesillere ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Turan, "78 ilde 196 ilçede bugüne kadar 3 bine yakın müracaat oldu. Biz bu öğrencilerimize bunu dağıtacağız. Ankara'da müracaat edenlerin kahir ekseriyeti bu okulda. 220 civarında bir talep bu okuldan geldi." dedi.

Diğer şehirlerde de müftülüklerin okullara gelerek dağıtım yapabileceğini belirten Turan, çocukların müftülüklere giderek de hediyelerini alabileceklerini aktardı.

Hediye alan öğrencilerden bazıları da Kur'an'ı ve dinini öğrenmek için bu dersi seçtiklerini anlattı.

Proje kapsamında gerçekleştirilen 5. ve 8. sınıflara hediye dağıtımına TDV gönüllüsü sanatçı ve oyuncu Necip Karakaya da katıldı.

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