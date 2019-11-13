Öğrencilere secde ettirmişti! Bakanlık harekete geçti
Küçük yaştaki öğrencileri Atatürk fotoğrafı önünde secde ettiren ve toplumun her kesiminin tepkisine neden olan öğretmen hakkında, MEB tarafından soruşturma başlatıldı.
Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılı sebebiyle bir okulda düzenlenen anma törenlerindeki görüntüler sosyal medyada infiale yol açtı.
Küçük yaştaki öğrencileri Atatürk fotoğrafı önünde secde ettiren ve toplumun her kesiminin tepkisine neden olan öğretmen hakkında, MEB tarafından soruşturma başlatıldı.
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