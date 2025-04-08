''Öğrencilere siyasi yasak istendi'' iddiası çöktü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle dava açılan öğrenciler hakkında özellikle siyasi yasak uygulandığına ilişkin haberlerin manipülatif nitelikte olduğunu bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, son dönemlerde meydana gelen toplumsal olaylara ilişkin haklarında dava açılan öğrencilere özellikle siyasi yasak talep edildiği yönündeki haberlerin yalan ve manipülatif nitelikte olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bilindiği üzere 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi gereğince ceza ve infaz sistemimizde suç ayrımı olmaksızın tüm kasten işlenen suçlarda mahkumiyetin doğal sonucu olarak aynı maddede belirtilen belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma tedbirleri herhangi bir talep olmaksızın uygulanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.