Öğrencileri etkinliğe götüren otobüs kaza yaptı Balıkesir'in Edremit ilçesinde ilkokul öğrencilerini bir etkinliğe götüren Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada 9 öğrenci hafif yaralandı.