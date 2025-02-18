İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Şubat 2025 Salı / 20 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,273
  • EURO
    38,0005
  • ALTIN
    3413.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Öğrencileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
Güncel

Öğrencileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Denizli'nin Buldan ilçesinde sporcu öğrencileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

AA18 Şubat 2025 Salı 19:04 - Güncelleme:
Öğrencileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
ABONE OL

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 BYZ 354 plakalı sporcu lise öğrencilerini taşıyan midibüs, Yenicekent Mahallesi yakınlarında tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı.

Yaralılar, hastanelere kaldırıldı.

HALTER ŞAMPİYONASINA KATILMAK İÇİN YOLA ÇIKMIŞLAR

İzmir'den hareket eden midibüste, 19-21 Şubat'ta Denizli'de 40 ilden 402 sporcunun yer alacağı Okul Sporları Genç Kızlar Halter Türkiye Şampiyonası'na katılacak öğrencilerin bulunduğu öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.