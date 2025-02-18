Öğrencileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 BYZ 354 plakalı sporcu lise öğrencilerini taşıyan midibüs, Yenicekent Mahallesi yakınlarında tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı.
Yaralılar, hastanelere kaldırıldı.
HALTER ŞAMPİYONASINA KATILMAK İÇİN YOLA ÇIKMIŞLAR
İzmir'den hareket eden midibüste, 19-21 Şubat'ta Denizli'de 40 ilden 402 sporcunun yer alacağı Okul Sporları Genç Kızlar Halter Türkiye Şampiyonası'na katılacak öğrencilerin bulunduğu öğrenildi.