4 Şubat 2026 Çarşamba
Güncel

Öğrencilerin isteğini geri çevirmedi: Olumsuz hava koşulu nedeniyle eğitime bir gün ara

Ardahan genelinde etkisini artıran olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Posof ilçesi dışındaki tüm okullar tatil edildi. Vali Mehmet Fatih Çiçekli öğrencilere 'Mesajlarınız bize ulaştı.' cevabını verdi.

4 Şubat 2026 Çarşamba 00:31
Öğrencilerin isteğini geri çevirmedi: Olumsuz hava koşulu nedeniyle eğitime bir gün ara
Vali Mehmet Fatih Çiçekli, valilik sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Sevgili öğrenciler, tatil taleplerinizi ilettiğiniz mesajlarınız elbette bize ulaştı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek riskleri göz önünde bulundurarak okullarımızı çarşamba günü tatil ediyoruz. Bu süreyi kitap okuyarak verimli bir şekilde geçirmenizi diliyorum." ifadelerini kullandı.

Posof ilçesi hariç, tüm ili kapsayan karara ilişkin, ayrıca, hamile, engelli kamu personeli, çocukları anaokulu ve kreşlerde eğitim gören kadın kamu personelinin de idari izinli olacağı belirtildi.

