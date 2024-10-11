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Öğrencilerle teröristleri buluşturan PKK'lı tutuklandı

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

AA11 Ekim 2024 Cuma 16:37 - Güncelleme:
Öğrencilerle teröristleri buluşturan PKK'lı tutuklandı
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Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda yapılan operasyonda, geçmiş yıllarda kentte öğrenim gören üniversite öğrencilerini terör örgütü mensuplarıyla kırsal alanda buluşturan, teröristlerin cenazeleri için tören ve anma etkinlikleri düzenleyen, Kürt Dili Araştırma ve Geliştirme Derneği (Kürdi-Der) Adıyaman Şubesi kurucularından olan Ş.Y. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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