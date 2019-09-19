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Öğrencisine tokat atıp kulağını çeken öğretmene hapis cezası

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, yaramazlık yaptığı gerekçesiyle öğrencisine tokat attığı ve kulağını çektiği iddiasıyla yargılanan sınıf öğretmenine, 'kasten yaralama' suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi.

  • AA
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İddiaya göre, iki yıl önce Kayseri'nin Bünyan ilçesinde bulunan Atatürk İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Mustafa B'nin, öğrencisi A.E'ye, sınıfta yaramazlık yaptığı gerekçesiyle tokat attığını ve kulağını çekerek darbettiğini öğrenen aile, Bünyan Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Hakkında Bünyan Asliye Ceza Mahkemesinde "basit yaralama" suçundan dava açılan sanık, yargılandığı davada 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu sırada idari soruşturma kapsamında Sarıoğlan ilçesinde bulunan bir okula atanan öğretmen, emekliye ayrıldı.

Bünyan Asliye Ceza Mahkemesinin kararını yetersiz bulan aile, Ankara Bölge Adliye Mahkemesine başvurdu. Ailenin talebini haklı bulan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, sanık Mustafa B'ye, "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Mahkeme, öğretmenin, daha önce de okulda bir hademeyi darbettiği gerekçesiyle hükmün açıklanmasını geri bırakmadı.

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