İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Eylül 2023 Perşembe / 7 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1206
  • EURO
    28,9032
  • ALTIN
    1669.79
  • BIST100
    7909.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Öğrenciye taciz iddiasında Prof. Dr. Hakan Karpuz'a 3 ay görevden uzaklaştırma
Güncel

Öğrenciye taciz iddiasında Prof. Dr. Hakan Karpuz'a 3 ay görevden uzaklaştırma

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin başörtülü öğrencisi A.S.'yi “Saçlarını hayal etmek istiyorum. Türbanını açınca nasıl görüneceğini merak ediyorum. Beni rahatsız eden bir güzelliğin var. Başını kapatarak sen özgürlüğünü kısıtlıyorsun” gibi ifadelerle taciz ettiği iddia edilen Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Karpuz hakkında 14 Eylül tarihinden itibaren 3 ay görevinden uzaklaştırma ve maaşının 3'te 1'ine el konulması yönünde karar verildiği öğrenildi. Büyük tepki çeken olay sonrası Karpuz hakkında aynı konudan birden çok şikayetin olduğu iddiaları ise şok etti.

IHA21 Eylül 2023 Perşembe 15:38 - Güncelleme:
Öğrenciye taciz iddiasında Prof. Dr. Hakan Karpuz'a 3 ay görevden uzaklaştırma
ABONE OL

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde okuyan A.S. isimli öğrencinin geçtiğimiz nisan ayında Kardiyoloji dersinin sözlü sınavına giren Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Karpuz tarafından iddiaya göre sözlü tacize uğradığı, dini değerlerine yönelik çirkin ifadeler kullanıldığı yönünde fakültenin dekanlığına dilekçe sunduğu öğrenildi. Yaşanan olayla ilgili başlatılan disiplin süreci ise sonuçlandı. Olayda iddiaya göre Prof. Dr. Hakan Karpuz'un başörtülü öğrenci A.S.'ye, "Saçlarını hayal etmek istiyorum. Türbanını açınca nasıl görüneceğini merak ediyorum. Bir ilişkide kriterlerin neler? Bu senin sözlü sorun, annenlere yüz görümlüğü mü vermeliyim? Alımlı ve genç bir kadın gibisin. Başını kapatarak sen özgürlüğünü kısıtlıyorsun. Bir erkek seninle birlikte neler yaşayabileceğini hayal edemediği için seninle olmuyordur. Seninle nasıl bir ilişki yaşayabileceklerini tahmin etseler. Yanlış anlama ama sen erkeklere köşede seninle öpüşebilecek izni vermeyeceğinden sevgilin olmuyordur. Seni köşede sıkıştırmaktan ve başka şeyler yapmaktan daha medeni bunları sana söylemem. Beni rahatsız eden bir güzelliğin var" ifadeleriyle kendisine tacizde bulunduğunu öne sürdü.

AYNI DOKTORDAN "TACİZ" NEDENİYLE BİRÇOK ÖĞRENCİNİN RAHATSIZ OLDUĞU İDDİASI

Sözlü tacize uğradığı, dini değerlerine yönelik kullanılan çirkin ifadelere tepki gösteren öğrencinin şikayeti sonrası Prof. Dr. Hakan Karpuz'a 14 Eylül tarihinden başlatılarak 3 ay görevinden uzaklaştırma ve maaşının 3'te 1'ine el konulma cezasının verildiği öğrenildi. Öte yandan aynı doktorlar ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Edinilen bilgiye göre; Prof. Dr. Karpuz hakkında aynı nedenlerle birçok öğrencinin rahatsızlık duyduğu ifade edildi. Durumun rektörlüğe iletildiği cezanın ardından nihai kararın ise YÖK tarafından verileceği öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.