Öğretim görevlisinin dezenformasyon içerikli sözlerine soruşturma

Rektörlükten, Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Çiğdem K'nin sosyal medyada da paylaşılan ders görüntülerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, öğretim görevlisinin 10 Mart günü çevrim içi ders yaptığı belirtilerek, "Derste 11 ilimizde yaşanan deprem felaketinin ardından depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için devletin yardımda bulunmadığını ifade ettiği dezenformasyon içeren sözleri nedeniyle öğretim elemanı hakkında kurum içi soruşturma süreci başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesine yer verildi.