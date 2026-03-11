İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2026 Çarşamba / 23 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0904
  • EURO
    51,1901
  • ALTIN
    7351.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Öğretmen adayları dikkat! Sözleşmeli öğretmenlik ek atama sonuçlarını açıkladı
Güncel

Öğretmen adayları dikkat! Sözleşmeli öğretmenlik ek atama sonuçlarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığınca '2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmen Ataması' kapsamında gerçekleştirilen yerleştirmelerin ardından boş kalan pozisyonlara yönelik ek atama sonuçları açıklandı.

AA11 Mart 2026 Çarşamba 16:42 - Güncelleme:
Öğretmen adayları dikkat! Sözleşmeli öğretmenlik ek atama sonuçlarını açıkladı
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin atamaların, 24 Kasım 2025'te gerçekleştirildiği anımsatıldı.

Ataması yapılan öğretmenlerin, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 itibarıyla görevlerine başladığı belirtilen açıklamada, "Nisan 2025 Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu" kapsamında gerçekleştirilen atama sonrası boş kalan pozisyonlara, bu atama döneminde başvurusu onaylanan adaylardan puan üstünlüğü esas alınarak 144 sözleşmeli öğretmenin atamasının yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, adayların, atama sonuçlarına "pbs.meb.gov.tr/sonuc" adresinden e-Devlet şifreleriyle erişebileceği belirtildi.

  • sınav sonuçları açıklandı
  • sözlü sınav sonuçları
  • e-devlet şifresi ile sonuçlar

ÖNERİLEN VİDEO

Bağcılar'da trafik terörü: Cam kıran maganda cezasını buldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.