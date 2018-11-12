Öğretmen atama branş dağılımı kontenjan listesi MEB Sözleşmeli öğretmenlik kontenjan bilgisi branş boş kadroları neler

Sözleşmeli öğretmenlik atama branş kontenjan listesi açıklandı mı? MEB son dakika 20 bin öğretmen ataması mülakatları hangi tarihlerde yapılacak? Sözleşmeli öğretmenlik atama ön başvuru tarihi ne zaman? Branş bazında kontenjan bilgilerine nereden ve nasıl ulaşılacak? soruların yanıtlarını merak eden öğretmen adayları Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek yeni açıklamayarı yakından takip ediyor. Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk'un sözleşmeli öğretmen ataması ile ilgili branş bazında kontenjanların 9 Kasım 2018 Cuma günü açıklanacağını belirtmişti. Yaptığı açıklamaya göre 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında 9 Kasım'da branş bazında kontenjanlar açıklanacağı belirtiliyordu. İcraat planı içerisinde bulunan 20 bin öğretmen ataması için artık çok az süre kaldı. Atanmak için Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklayacağı kontenjanları bekleyen branş öğretmenleri 9 Kasım tarihini beklemeye başladı. 20 bin öğretmen ataması için 9 Kasım'da branş bazında kontenjanların açıklanacağını açıklayan Selçuk, mülakatlarında 10 ila 31 Aralık tarihleri arasında yapılacağını belirtti. Branş dağılımının açıklanması ile en çok atama yapılacak bölümler de belli olacak. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kontenjyan listesi star.com.tr haber sitemizde.

Sözleşmeli öğretmenlik 2018 branş bazında atama kontenjanları heyecanla bekleniyor. MEB 2018 Sözleşmeli öğretmen atama takvimi branş dağlımı kontenjan tam listesi meb.gov.tr adresinde. 20 Bin öğretmen alımı branş bazında kontenjanlar belli oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli öğretmenlik atama branş dağılımı kontenjan listesi 9 Kasım'da açıklanması bekleniyordu. Ancak MEB'ten öğretmen atama branş dağılımı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 9 Kasım'da açıklanmayan sözleşmeli öğretmen atama branş dağılımı kontenjan bilgisi 12 Kasım Pazartesi hafta başında erişime açılması bekleniyor...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BRANŞ DAĞILIMI KONTENJAN BİLGİSİ AÇIKLANDI MI?

20 Bin öğretmen alımı branş bazında kontenjanlar belli oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli öğretmenlik atama branş dağılımı kontenjan listesi 9 Kasım'da açıklanması bekleniyordu. Ancak MEB'ten öğretmen atama branş dağlıımı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 9 Kasım'da açıklanmayan sözleşmeli öğretmen atama branş dağılımı kontenjan bilgisi 12 Kasım Pazartesi hafta başında erişime açılması bekleniyor...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin öğretmen alımı için yayımlanması beklenen branş dağılımı ve kontenjanları için araştırmalar hafta sonunda da devam ediyor. 2019 yılı öğretmen atama ve yer değiştirme takvimi geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmıştı.



20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin ön başvurular 19-23 Kasım'da alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 3 Aralık'ta ilan edilecek, sözlü sınavlar 10-31 Aralık 2018'de yapılacak. Sonuçların ilanı 15 Ocak, tercihlerin alınması 28 Ocak- 1 Şubat tarihleri arasında, atamalar ise 7 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Takvimin belli olmasıyla birlikte gözler 20 bin sözleşmeli öğretmen kontenjan dağılımı ve kontenjanlarına çevrildi. Türkiye çapında Milli Eğitim Bakanlığı okullarında bulunan açık pozisyonlara yapılacak olan öğretmen alımı için hangi branşta kaç öğretmenin istihdam edileceği öğrenilebilecek.



20 bin sözleşmeli öğretmen branş bazında kontenjan dağılımının 9 Kasım Cuma günü açıklanması bekleniyordu ancak henüz bir duyuru yapılmadı. Sözleşmeli öğretmen branş dağılımı kontenjan listesi https://ilkatama.meb.gov.tr/UTGiris.aspx veya http://www.meb.gov.tr/ adresi üzerinden takip ediliyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan sözleşmeli öğretmenlik alımı başvuruları için tarih belli oldu. Sözleşmeli öğretmenlik ön başvuru tarihleri 19-23 Kasım tarihleri arasında alınacak.



Sözlü sınav yerleri, 3 Aralık'ta adaylara duyurulacak. Sözlü sınavların tarihi ise 10-31 Aralık 2018 tarihleri arasında uygulanacak.



SONUÇLAR NE ZAMAN?



Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları, 15 Ocak 2018. Tercihlerin alınması ise 28 Ocak- 1 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Merakla beklenen atamalar 7 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

2019 Öğretmen atama ve yer değiştirme takvimi açıklandı.Sözleşmeli öğretmen ataması kontejyan listesi binlerce atama bekleyen öğretmen tarafından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2019 yılında 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacağını duyurmuştu.

Millî Eğitim Bakanlığınca 2019 yılı öğretmen atama ve yer değiştirme takvimi açıklandı. Buna göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin ön başvurular 19-23 Kasım'da alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 3 Aralık'ta ilan edilecek, sözlü sınavlar 10-31 Aralık 2018'de yapılacak. Sonuçların ilanı 15 Ocak, tercihlerin alınması 28 Ocak- 1 Şubat tarihleri arasında, atamalar ise 7 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Millî Eğitim Bakanlığınca açıklanan takvime göre 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin ön başvurular 19-23 Kasım’da alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 3 Aralık’ta ilan edilecek, sözlü sınavlar 10-31 Aralık 2018’de yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI

Bütçede bir tasarruf dönemindeyiz ve bu sene aslında 2018 için planlanan öğretmen sayısı 20 bin ile sınırlıydı, sonradan 5 bin atama daha gerçekleşti, ücretli öğretmenlerin kadroya alınmasıyla ilgili ve benim göreve geldikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımızdan, 'Öğretmen arkadaşlarımın beklentilerinin farkındayım, onlar benim için hayattan bir şey bekleyen insanlar. Onlar bir istatistik değiller, onlar insan ve umutları, beklentileri var. Biliyorum ekonomik olarak da tasarruf dönemindeyiz ama bir 20 bin kadro daha.' şeklinde istirhamım oldu ve inanın ikinci cümleyi kurmadan bu 20 bin kadro daha alındı, aralık sonunda da bu yapılacak. Meclis'in açılmasını bekliyoruz. Şu an yapamamamızın nedeni bu kanuni bir düzenleme gerektirdiği için Meclis'in açılmasını bekliyoruz. Aralık sonunda 20 bin öğretmen daha atanacak.

En geç bu hafta içinde çözülür, Sayın İçişleri Bakanımızla cuma günü tekrar görüşme fırsatımız oldu ve orada kendisinin talimatı doğrultusunda hemen 2-3 gün içerisinde bunun halledileceğiyle ilgili bilgi aldım. Yani muhtemelen yarın itibarıyla bu sorun tümüyle çözülmüş olacak.

Öğretmen arkadaşlarıma daha fazla bir şey söylemeyeyim çünkü onlar beni anlıyorlar, onlar benim gözümü gördüklerinde ne demek istediğimi biliyorlar, kendilerine şükran borçluyum. Çocuklarıma, kuzularıma söyleyeceğim şey, çaba göstermeleri, emek vermeleri. Küçük küçük çukurlar kazmak değil de kuyu kazması lazım çocukların, yani uğraşması, didinmesi lazım, çok yorulması lazım, böyle yaptığında hayatın kendisine gülümsediğini fark edecek.

Velilerimizden beklentim şu, kendi öz geçmişlerine bakarak çocukları için bir öz gelecek yaratmasınlar, onların öz geçmişi çok farklı bir şey, bu çocukların gelecekleri çok farklı bir şey. Müsaade etsinler, öğretmenlerin sağduyusuna güvensinler, onlarla iş birliği yapsınlar ve çocuklarının peşinde aşırı derecede durmasınlar. Çünkü eskiden 5 çocuğu olan, 4 çocuğu olan bir ailenin ilgi, sevgi, zaman, para çocuğu zaman ayırdığı şeyleri 4'e, 5'e bölerdi, şimdi 5 çocuğun hakkını 1 çocuk üzerine boca ediyoruz ve çocuklar doz aşımından gidiyorlar. O sebeple bıraksınlar, bu çocuklar hayatla mücadele etsin, çocuklarının her sorununu önceden çözmesinler, özellikle çocuklarının problem yaşamasına müsaade etsinler, bunu yapmazlarsa çocukların psikolojik bağışıklığı çöker.Sözleşmeli öğretmen ataması kontejyan listesi detayları için haberimizi takip edebilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk NTV'de açıklamalarda bulundu



Selçuk, 20 bin öğretmen ataması ile ilgili de açıklamada bulundu.



20 bin öğretmen ataması için 9 Kasım'da branş bazında kontenjanların açıklanacağını açıklayan Selçuk, mülakatlarında 10 ila 31 Aralık tarihleri arasında yapılacağını belirtti.

20 bin öğretmen ataması için branş bazında kontenjanlara dair haber yapıp konuyu gündeme getirmiştik. Bilindiği üzere öğretmen atamalarında genelde aynı branşlara yüksek kontenjan verilirken birçok kontenjan öğretmenlik atamalarında kontenjan mağduru bırakılmaktadır.Gerek adayların talepleri gerekse ihtiyaçlar doğrultusunda 10'larca branşa verilen 1 veya birkaç kontenjanın artık değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Önümüzdeki süreçlerde öğretmenlik atamaları ile ilgili emekli olacak öğretmen kadar yeni öğretmen alımı yapılacağı belirtilmişti.Hangi kontenjanlara atama yapılacağının belli bir standarda oturtulacak 100 binlerce atma bekleyen öğretmen adayının beklentileri ve talepleri gözden geçirilmelidir.

GÖZLER 9 KASIM'DA MEB'TEN GELECEK AÇIKLAMADA

9 Kasım 2018 Cuma günü 20 bin Sözleşmeli öğretmen için branş dağılımı kontenjan listesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılması bekleniyor. 20 bin öğretmenin Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam edileceği süreçte, geçtiğimiz yıl 85 branştan alım gerçekleştirilmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın istihdam edeceği sözleşmeli öğretmen branş dağılımı belli oldu. Listeler sözleşmeli öğretmen adayları için, atama kontenjan listesi başlığı adı altında erişime açıldı. Toplamda 20 bin sözleşmeli öğretmen alımının yapılacağı bu süreçte en şanslı kişiler sınıf öğretmenleri oldu. En fazla kadro sınıf öğretmenlerine ayrıldı. Bu branştan sonra en fazla alım ise 2 bin kişi ile İngilizce öğretmenliği için yapılacak. Atama umuduyla bekleyen öğretmenler ise hangi branşa kaç kontejan açıldığını merakla araştırıyor.

20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında 9 Kasım'da branş bazında kontenjanlar açıklanacak.



20 bin öğretmen ataması için 9 Kasım'da branş bazında kontenjanların açıklanacağını açıklayan Selçuk, mülakatlarında 10 ila 31 Aralık tarihleri arasında yapılacağını belirtti.



Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük eylem planı arasında yer alan 20 bin öğretmen atamanında olması öğretmen adaylarında heyecana neden oldu. 100 günlük eylem planı dahilindeki 400 projeyi açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 bin kişinin daha sözleşmeli öğretmen olarak alınacağını duyurmuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı eylem planının ardından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 200 gün içinde yeni 20 bin öğretmen atayacaklarını açıklamıştı. KPSS sınavına giren öğretmen adaylarında heyecan yaratan bu açıklamaların ardından öğretmenlerin merak ettiği bir diğer konu gündeme gelmişti. Hangi branşa ne kadar öğretmen atanacaktı.



Atama bekleyen öğretmenlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama müjdesi vermesinin ardından gözler hem atamaların yapılacağı tarihe hem de atama yapılacak branş kontenjanlarına çevrildi. Atama tarihi ve atama branş kontenjanları da henüz belli olmuş değil. Ayrıca atamaların hangi KPSS yılı üzerinden yapılacağı konusu da netlik kazanmış değil.



MEB atama takvimi uyarınca başvurular 19 – 23 Kasım tarihleri arasında alınacak. Mülakatlar ise 31 Aralık’ta bitmiş olacak. Ancak şu ana kadar sadece bu bilgiler verildi. Bunun dışında öğretmen alımı için resmi duyuru, başvuru kılavuzu ve kontenjanlar adaylarla paylaşılmadı.



20 bin öğretmenin atama takvimi MEB'in resmi twitter hesabından açıklandı.

MART AYINDA HANGİ BRANŞTA KAÇ ÖĞRETMEN ALIMI YAPILDI?



TABAN PUANI- KONTENJAN SAYISI

1 7028 Adalet 50 55

2 7030 Aile ve Tüketici Hizmetleri 50 3

3 2246 Almanca 50 98

4 7092 Arapça 50 140

5 2265 Beden Eğitimi 50 673

6 1119 Bilişim Teknolojileri 50 453

7 1123 Biyoloji 50 68

8 4935 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 50 38

9 1963 Büro Yönetimi 50 5

10 1207 Coğrafya 50 116

11 4927 Çince 50 1

12 4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 50 45

13 7109 Denizcilik / Gemi Yönetimi 50 8

14 7032 Denizcilik/Gemi Makineleri 50 3

15 1245 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 50 1.907

16 7035 El San.Tek./El Sanatları 50 5

17 7036 El San.Tek./Nakış 50 8

18 7037 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 50 41

19 7038 Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 50 46

20 7039 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 50 43

21 1371 Felsefe 50 39

22 1386 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 50 1.095

23 1390 Fizik 50 132

24 1417 Fransızca 50 3

25 4951 Gazetecilik 50 2

26 7110 Gemi Yapımı / Gemi İnşa 50 1

27 7112 Gemi Yapımı / Yat İnşa 50 1

28 7044 Gıda Teknolojisi 50 1

29 4954 Giyim Üretim Teknolojisi 50 2

30 7102 Görsel Sanatlar 50 241

31 7046 Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 50 5

32 7045 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 50 15

33 4957 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri 50 1

34 4958 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 50 1

35 7098 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk 50 1

36 7097 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği 50 45

37 7113 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı 50 2

38 7114 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği 50 3

39 1230 İ.H.L. Meslek Dersleri 50 455

40 1715 İlköğretim Matematik Öğretmenliği 50 1.453

41 1524 İngilizce 50 2.002

42 7050 İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon 50 1

43 7049 İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 50 2

44 7091 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 50 14

45 1627 Kimya/Kimya Teknolojisi 50 157

46 4967 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 50 6

47 7096 Laboratuvar Hizmetleri 50 2

48 7120 Maden Teknolojisi 50 2

49 7054 Makine Tek./Makine ve Kalıp 50 7

50 2353 Matematik 50 400

51 4972 Metal Teknolojisi 50 6

52 7095 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 50 7

53 4975 Motorlu Araçlar Teknolojisi 50 8

54 4976 Muhasebe ve Finansman 50 10

55 1822 Müzik 50 335

56 4439 Okul Öncesi Öğrt 50 1.676

57 7106 Özel Eğitim 50 664

58 2368 Psikoloji 50 2

59 2838 Radyo-Televizyon 50 1

60 7061 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik 50 1

61 7062 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İnşaat 50 2

62 7063 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine 50 1

63 7103 Rehberlik 50 922

64 4883 Rusça 50 1

65 7077 Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar 50 1

66 7075 Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon 50 1

67 2403 Sınıf Öğretmenliği 50 3.806

68 7119 Sivil Havacılık 50 1

69 2510 Sosyal Bilgiler 50 561

70 7116 Tarım Tek./Tarım/Bahçe Peyzaj 50 1

71 7118 Tarım Tek./Tarım/Tarım Makineleri 50 3

72 2036 Tarih 50 163

73 7101 Tasarım Teknolojileri 50 1

74 4900 Teknoloji ve Tasarım 50 20

75 7105 Tekstil Teknolojisi/Trikotaj 50 1

76 4988 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 50 10

77 1283 Türk Dili ve Edebiyatı 50 370

78 2143 Türkçe 50 1.450

79 7087 Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor 50 8

80 7086 Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği 50 5

81 4991 Ulaştırma Hizmetleri 50 58

82 7107 Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) 50 2

83 7108 Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki) 50 1

84 7100 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 50 35

85 4992 Yiyecek İçecek Hizmetleri 50 19

2017 YILINDA EN ÇOK ATAMA HANGİ BRANŞLARA YAPILMIŞTI?



MEB’in açıkladığı kontenjan dağılımına göre, 3 bin 570 ile en çok sınıf öğretmenliğine alım yapılmış onu 2 bin 193 kontanjanla İngilizce, 2 bin 143 ile din kültürü ve ahlâk bilgisi, 1.835 ile ilköğretim matematik ve 1.720 kişi ile okul öncesi takip etmişti.



2018 YILI 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TAHMİNİ BRANŞ DAĞILIMI



20 BİN ATAMA

TAHMİNİ BRANŞ

KONTENJAN SAYILARI

2403 Sınıf Öğretmenliği 3001

1524 İngilizce 2244

1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. 2018

4439 Okul Öncesi Öğrt 1816

1715 İlköğretim Matematik Öğr. 1495

2143 Türkçe 1071

1386 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 975

7106 Özel Eğitim 794

7103 Rehberlik 732

1283 Türk Dili ve Edebiyatı 658

2265 Beden Eğitimi 616

1119 Bilişim Teknolojileri 601

2353 Matematik 420

7102 Görsel Sanatlar 394

2510 Sosyal Bilgiler 369

1230 İ.H.L. Meslek Dersleri 343

1123 Biyoloji 340

7092 Arapça 290

1822 Müzik 245

1627 Kimya/Kimya Teknolojisi 243

2036 Tarih 190

1390 Fizik 163

1207 Coğrafya 143

2246 Almanca 80

1371 Felsefe 77

4900 Teknoloji ve Tasarım 77

7038 Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 61

4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 55

4976 Muhasebe ve Finansman 46

4954 Giyim Üretim Teknolojisi 45

7037 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 28

7036 El San.Tek./Nakış 27

7054 Makine Tek./Makine ve Kalıp 27

7074 Sağlık/Hemşirelik 23

7081 Tekstil Tek./Tekstil 21

7035 El San.Tek./El Sanatları 17

7045 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 16

4968 Kuyumculuk Teknolojisi 15

7097 Harita-Tapu-Kadastro/ 11

4988 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 11

4958 Halkla İlişkiler ve Organizasyon 9

7095 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 9

4972 Metal Teknolojisi 8

4996 Seramik ve Cam Teknolojisi 8

4967 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 8

1963 Büro Yönetimi 7

2838 Radyo-Televizyon 7

7028 Adalet 7

4991 Ulaştırma Hizmetleri 7

4992 Yiyecek İçecek Hizmetleri 7

4975 Motorlu Araçlar Teknolojisi 7

7088 Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri 7

4957 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler 6

4901 Sağlık Bilgisi 6

7044 Gıda Teknolojisi 6

4959 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 6

7049 İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 5

7105 Tekstil Teknolojisi/Trikotaj 5

1959 Sanat Tarihi 5

7031 Denizcilik/Gemi Yönetimi ve K. 4

7089 Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği. 4

7100 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 3

7039 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 3

1417 Fransızca 3

7046 Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 3

7099 Hayvan Yetiştiriciliği 3

4978 Pazarlama ve Perakende 3

4942 Eğlence Hizmetleri 2

7043 Gemi Yapımı/Tekne ve Yat Yapımı 2

7098 Harita-Tapu-Kadastro/ 2

7050 İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon 2

7096 Laboratuvar Hizmetleri 2

4979 Plastik Teknolojisi 2

2368 Psikoloji 2

7077 Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar 2

7075 Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon 2

7086 Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği 2

7080 Tarım Tek./Tarım Makineleri 1

4935 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 1

7040 Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı 1

7048 Hayvan Sağlığı 1

4899 İspanyolca 1

7056 Makine Tek./Makine Model 1

7055 Makine Tek./Makine Ressamlığı 1

1700 Matbaa 1

4977 Müzik Aletleri Yapımı 1

7062 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İnşaat 1

7063 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine 1

7072 Sağlık/Ortopedik Protez-Ortez 1

7101 Tasarım Teknolojileri 1

7084 Tekstil Tek./Tekstil Terbiye 1

7030 Aile ve Tüketici Hizmetleri 1

7078 Tarım Tek./Bahçe ve Tarla Bitkileri 1

4933 Bahçecilik 1

4927 Çince 1

7032 Denizcilik/Gemi Makineleri 1

4951 Gazetecilik 1

7041 Gemi Yapımı/Gemi Tesisatı 1

7104 Metalurji Teknolojisi 1

4883 Rusça 1

7076 Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar 1

7079 Tarım Tek./Bahçe Peyzaj 1

7087 Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor 1

GENEL TOPLAM 20000





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