Ücretli öğretmenlik 2018 sonuçları açıklandı mı? Öğretmen atama branşları ne zaman belli olacak? MEB sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen maaşları ne kadar oldu? soruların yanıtları araştırılırken konu ile ilgili Güneş Gazetesi'nden aldığımız habere göre; Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, aralık ayında yapılacak öğretmen atamalarının branşları 9 Kasım'da belli olacağını söyledi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı televizyon programında 2023 Eğitim Vizyonu hakkında açıklamalarda bulunurken, aralık ayında ataması yapılacak öğretmen branşlarının da kasımın ilk haftasında belli olacağını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 5 bin ücretli öğretmen atamasında boş kalan 2858 kadroya atamalar yapılacağı açıklanmıştı ve sınavlar yapılmıştı. Söz konusu sınavın sonuçlarının açıklanmasıyla beraber atama tercihleri alınıyordu. Ücretli öğretmenlik atama tercihler için belirlenen süre 23 Ekim 2018- 26 Ekim 2018 tarihleri arasında yapıldı. Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları star.com.tr'de.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA BRANŞLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, aralık ayında yapılacak öğretmen atamalarının branşları 9 Kasım'da belli olacağını söyledi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

30 Ekim 2018 tarihi itibariyle ise atama tercih sonuçları açıklanacak. Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları açıklandıktan sonra MEB'in resmi internet sayfası meb.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaraları, doğum tarihleri ve güvenlik kodu alanlarını doldurarak sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan detaylara göre 5 bin ücretli öğretmen ataması yapılacağı duyurulmuştu. Daha sonra yeterli sayıda kadro düzeni sağlanamadığı ifade edilerek boş kaldığı açıklanan 2 bin 858 kadroya ücretli öğretmenler arasından atamaların yapılacağı açıklanmıştı. Ayrıca 2858 öğretmen ataması için başvuruların 20 Eylül 2018 tarihinde başladığı ve 26 Eylül 2018 tarihinde sona erdiği biliniyor.



MEB tarafından 2858 öğretmen ataması kapsamında sözlü sınav merkezleri ise 28 Eylül 2018 tarihinde Bakanlık web adresi üzerinden açıklanmıştı. Diğer yandan sözlü sınavlar ise 5 Ekim 2018 tarihinde başlamış ve 14 Ekim 2018 tarihinde sonlanırken sonuçları ise 17 Ekim 2018 tarihinde duyurulmuştu.



Sonuçların açıklanmasıyla birlikte sözlü sınav sonuçlarına itirazların 17 Ekim 2018 tarihinde başladığı ve 19 Ekim 2018 tarihi itibariyle sonlandığı paylaşılmıştı.



İtiraz sonuçları 22 Ekim 2018 tarihinde MEB tarafından duyuruldu ve ilerleyen süreçte 23 Ekim 2018- 26 Ekim 2018 tarihleri arasında ise adayların tercihleri alınacağı ifade edilmişti. Sonuçlar 30 Ekim'de erişime açılacak.

"O KADAR ÖĞRETMENİ ATAMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"



Ziya Selçuk, "MEB’in kapasitesi, ihtiyaç analizi var. 2040’a kadar bir nüfus eğrisi var. Tahmini veriler var. Bunlara dayalı olarak çok kırılma olmazsa belli. Yüz binlerce öğretmeni atamamız mümkün değil. Önümüzdeki ilk hedef 10 Aralık-31 Aralık tarihlerin gerçekleşeceği sözlü sınavların yapılması ardından atama yapılacak" dedi.



SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİĞE DEVAM



Bakan Selçuk, "9 Kasım’da bizim norm kadro fizibilitemiz çıkmış olacak. Hangi branştan ne kadar öğretmen atanacağı ortaya çıkacak. Sözleşmeli öğretmenlik uygulaması devam edecek. Kanun çok açık. Benim bu bölgede öğretmen açığım var. 27 bin civarında bir atama yaptığımızda 20 bin küsuru eş durumu gibi nedenler dönüyor. Bu çocuklarda öğretmene ihtiyacı var. Bu sürenin uzun olması 6 yıl olması yapılan değerlendirme sonucunda belli bir indirmeye gidilmesi söz konusu oldu. Kanun şu anda geçerli" diye konuştu.

ATAMALAR NASIL YAPILACAK?



Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.



Adayların puanlarının eşitliği hâlinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan öğretmen adayları tercih yapma hakkını elde etmiş oldu. Sözleşmeli öğretmen tercihleri 23-26 Ekim tarihlerinde alınacak. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİKTE SÜRE NE KADAR?



Sözleşmeli öğretmenlik ile göreve başlayan adayların görev yaptıkları okullarda en az 4 yıl sözleşmeli olarak çalışmaları gerekiyor. 4 yıl boyunca görev yapan adaylar bu süreyi başarılı geçirir ve olumlu bir performans puanı alırsa sürenin sonunda kadroya geçebilirler. Ancak tam tersi olması halinde ise kadroya geçemezler.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER NELER YAPAR?



Sözleşmeli öğretmenler, kadrolu öğretmenlerin yaptığı gibi; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışırlar, kadrolu öğretmenler hangi yetkilere sahipse, sözleşmeli öğretmenler de aynı yetkilere sahiptirler, yetkili oldukları dersi anlatıp öğrencilerin öğrenme düzeylerini ölçecek sınavlar yaparlar.



ATAMALAR NASIL DUYURULACAK?



Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.



Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır.



Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:



Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,

Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.

Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.



Ataması yapılanlar, bu bölümün yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaktır. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler, güvenlik soruşturması sonuçlandıktan sonra sözleşme yapılarak göreve başlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır.



Güvenlik soruşturması sonuçlandıktan sonra tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle başvurmak suretiyle göreve başlayabilecektir.



Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il millî müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecektir.



Sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.



Başvurusunda sağlık durumu yönünden görev yapmasına engel bir durumu olmadığını beyan etmekle birlikte, göreve başlama esnasında sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel oluşturacağı hususunda tereddüt oluşan aday göreve başlatılmayıp; adaydan, yurdun her bölgesinde ve iklim şartlarında öğretmenlik yapabileceğine ilişkin tam teşekküllü bir hastaneden alacağı sağlık kurulu raporu istenecektir.



Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlayacaktır.