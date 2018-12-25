Öğretmen atamaları MEB son dakika Öğretmenlerin il içi alan değişikliği atama başvuru sonuçları meb.gov.tr

Öğretmen atamaları MEB son dakika haberleri gündemde! Öğretmenlerin il içi alan değişikliği sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmenlerin il içi alan değişikliği atama başvuru sonuçları nasıl öğrenilecek? Tüm illerin il içi atama kontenjan listesi nelerdir? soruların yanıtları milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Türkiye genelinde 12-18 Aralık tarih aralığında gerçekleştirilen öğretmenlerin il içi alan değişikliği başvurusunun ardından gözler sonuç aşamasına çevrildi. Görev yaptığı alan dışında farklı bir alanda daha mezuniyeti bulunan veya öğrenimi dışında farklı alanlarda görev yapan öğretmenlerin merakla beklediği il içi alan değişikliği sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği süreç dahilinde açıklanacak. Milli Eğitim Bakanlığı, tercih başvurularının alınması ve eğitim kurumu müdürlüklerince onaylanması sürecini 24-26 Aralık tarihlerinde tamamlayacak. İl içi alan değişikliği ile görev yapmakta oldukları alan haricinde farklı bir alana geçiş yapmak isteyen Milli Eğitim Bakanlığı personelleri, geçtiğimiz hafta müracaatlarını tamamlamıştı. Öğretmen atamaları MEB son dakika haberleri ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.



ALAN DEĞİŞİKLİĞİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Adayların ön başvurularının sistem üzerinden alınması ve yapılan ön başvuruların incelenerek eğitim kurumu, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince sistem üzerinden uygun olanların onaylanması sürecini 12-18 Aralık tarihlerinde tamamlayan Milli Eğitim Bakanlığı, tercih başvurularının alınması ve eğitim kurumu müdürlüklerince onaylanması sürecini 24-26 Aralık tarihlerinde tamamlayacak.



Atamalar ise 28 Aralık tarihinde gerçekleşecek. Bu sonuçların ardından görevden ayrılma ve başlama aşaması 18 Ocak 2019 - 4 Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleşecek.



Alan değişikliği işlemleri, başvurusu onaylananların tercihleri de dikkate alınmak suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre değiştirilmek istenilen alanlarda açık norm kadro ilan edilen eğitim kurumlarına yapılacak. Hizmet puanlarının hesabında alan değişikliği ön başvurusunun son günü esas alınacak. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek, eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.



Sonuçlar, "http://personel.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.



Alan değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerin alan değişiklikleri iptal edilmeyecek. Ancak gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların alan değişikliği iptal edilecek.



Alan değişikliği işlemi yapılan öğretmenlerin kararnameleri, sistem üzerinden il milli eğitim müdürlüklerine gönderilecek.

Öğretmenlerin her yıl tekrarlanan yer değiştirme işlemlerinden birisi olan MEB Öğretmen İl İçi Yer Değiştirme işlemleri ile ilgili takvim Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bakanlığın kişisel twitter hesabından yayınlandı. İl içi atama yapmak için gereken şartlar ve ayrıntılar yayınlanacak kılavuz ile belli olacak.





2019 yılı öğretmen yer değiştirme ve atama hareketliliğinin ilk adımlarından olan "öğretmenlerin il içi yer değiştirme ve atama" işlemleri ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığından duyuru yapıldı.



Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin il içi yer değiştirme işlemleri için başvuru detayları belli oldu. MEB, internet sitesi üzerinden il içi değiştirme başvurusuna ilişkin bir duyuru yayınladı.



Öğretmenlerin il içi yer değiştirme işlemleri için başvurular 21-24 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılacak olup atamalar 29 Mayıs 2019 tarihindedir. İlişik kesme işlemleri 14 Haziran 2019 tarihinden itibaren yapılabilecek.

YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ