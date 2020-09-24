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Öğretmen çiftin canlı ders verdiği sırada komşularına emanet ettikleri 1.5 yaşındaki çocukları balkondan düşerek öldü

Konya'nın Çumra ilçesinde öğretmen olan anne ve babası canlı ders verdiği sırada balkondan düşen 1.5 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti. Öte yandan öğretmen çiftin çocuklarına bakan komşusunun gözaltına alındığı öğrenildi.

IHA24 Eylül 2020 Perşembe 12:38 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 16:16
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Konya’nın Çumra ilçesinde farklı okullarda öğretmenlik yapan öğretmen çiftin, canlı ders vermek için komşularına bıraktıkları 1,5 yaşındaki çocukları 7. katın balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, dün Çumra ilçesi İzzetbey Mahallesinde bulunan 7 katlı bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı farklı okullarda sınıf öğretmeni olarak çalışan Mustafa ve Deniz Bayram çifti canlı ders verebilmek için bir buçuk yaşındaki çocukları Kumsal Bayram’ı üst katlarında oturan komşularına bıraktı. İddiaya göre, minik Kumsal, balkonda dengesini kaybederek 7. kattan aşağıya düştü. Çocuğun aşağıya düştüğünü fark eden ailesi ve komşusu aşağıya inerken, çevredekilerde ambulansa haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde minik Kumsal’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Küçük çocuğun cenazesi kaldırıldığı hastanedeki incelemelerin ardından merkez Karatay ilçesindeki Hacıveyis Camisine getirildi. Cenaze sırasında baba Mustafa Bayram ayakta durmakta zorluk çekti. Burada kılınan cenaze namazının ardından Kumsal bebek gözyaşları içinde Üçler Mezarlığına defnedildi.

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