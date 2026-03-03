Çekmeköy Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen saldırıda 17 yaşındaki çocuk tarafından bıçaklanması sonucu ağır yaralanan öğretmen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Öğretmen Fatma Nur Çelik'in öldürülmesine ilişkin, "Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Süreç çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir" dedi.

"HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEK"

Görgü tanığı vahşeti saniye saniye anlattı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğrencinin saldırısı sonucu biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybettiği olayla ilgili idari soruşturma başlattı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İstanbul'da bir lisemizde gerçekleşen lanetli bir saldırı sonucu öğretmenimiz Fatma Nur Çelik hayatını kaybetti. Çok üzgünüz.

Olaya ilişkin ilgili kurumlarımız derhal soruşturma başlatmıştır, olay tüm boyutlarıyla incelenmektedir.

Bu menfur saldırıyı gerçekleştiren cani hukuk önünde hesap verecektir.

Fatma Nur öğretmenimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun.

Değerli ailesinin, tüm eğitim camiamızın ve milletimizin başı sağolsun...

Yaralanan öğrencimize ve öğretmenimize de acil şifalar diliyoruz.